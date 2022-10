Nach dem Punktgewinn gegen den SV Jungingen (2:2) will der SV Granheim in der Verbandsliga weiter den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten. Am Samstagabend, an dem alle Spiele in dieser Liga stattfinden, ist der Tabellenletzte beim TSV Lustnau zu Gast (17 Uhr). Es ist das dritte Auswärtsspi...