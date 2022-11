In der Verbandsliga hat der SV Granheim am Samstag (17 Uhr) den FFV Heidenheim zu Gast. Nach zuletzt zwei Niederlagen, eine davon am Grünen Tisch nach der Spielabsage in Frommern, soll nun die Heimstärke helfen, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen gering zu halten. Seit drei Spielen ist Granh...