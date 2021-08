Es war das wohl schwierigste, aber auch das attraktivste Los im Topf, das die Fußballerinnen der SG Altheim in der ersten Runde des Verbandspokals zugelost bekamen. Insofern ist die Freude vor dem Gastspiel des SV Alberweiler am Sonntag (11 Uhr) bei den Spielerinnen des Landesligisten ein wenig get...