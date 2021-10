Die Fußballerinnen des SV Granheim haben in der Landesliga den Platz an der Tabellenspitze gefestigt. Zuhause gelang ein 4:0-Erfolg gegen den TSV Albeck. Wie in allen bisherigen Partien fiel der Führungstreffer für die Granheimerinnen schon in der Anfangsphase. Chantal Fath traf bereits in der ...