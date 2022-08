Mit 1:7 hat die SGM Munderkingen/Griesingen in der ersten Runde des WFV-Pokals der Frauen beim FC Bellamont verloren. Dabei machte der Landesligist in seinem Heimspiel gegen den klassentieferen Regionenligisten in der zweiten Halbzeit klar, dass die Partie für die SGM noch deutlich zu früh in der ...