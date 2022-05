Für die Fußballerinnen der SG Altheim geht es in der Landesliga am Sonntag (11 Uhr) zum FV Bad Saulgau. Nach sechs Siegen in Folge reist die Elf von Trainer Gerhard Kottmann mit viel Selbstvertrauen ins Oberschwabenstadion. Für die Mannschaft vom Hochsträß geht es noch um den zweiten Platz und ...