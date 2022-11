Die erwartbare und am Ende auch deutliche Niederlage gab es für den SV Granheim mit 1:4 beim Tabellenführer der Verbandsliga, dem FV Rottweil. Schon früh im Spiel ging die Heimelf nach einem Fehler in der Abwehr des SVG durch Johanna Bantle (6. Minute) in Führung. Nur acht Minuten später legte ...