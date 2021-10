Wenn der SV Granheim am Sonntag um ­11­­ Uhr den SV Reinstetten empfängt, dann schlagen zwei Herzen in Bernard Stvorics Brust. Zum einen natürlich das des Trainers, der die Partie gegen den Tabellensiebten unbedingt gewinnen will – und nach der jüngsten Niederlage gegen Bellamont eigentlich...