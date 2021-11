Mit sechs Punkten Vorsprung steht der SV Granheim weiter an der Tabellenspitze der Landesliga. Doch das 3:0 gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen sieht am Ende deutlicher aus als es war. Bei dichtem Nebel auf der Alb hatten beide Teams so ihre Probleme gehabt. „Der gegnerische Trainer und ich haben ...