Fußball-Bezirksliga Fintenreich zum Erfolg

Maurice Glienke

Für alle drei Fußballvereine aus der Region stehen in der Bezirksliga Heimspiele am Wochenende an. Dabei will die TSG Ehingen im direkten Duell gegen den SV Bad Buchau weiter Plätze gut machen. Der Rückstand auf den zweiten Platz beträgt fünf Punkte für die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker. Mit der Effizienz aus dem Auswärtssieg (2:1) in Sigmaringen gilt es auch beim erst zweiten Heimspiel im städtischen Stadion aufzutreten. Im Vergleich zu den ersten Begegnungen kann der TSG-Coach mittlerweile auf fast alle Stammkräfte zurückgreifen.

Dazu bekommen die aus der A-Jugend aufgerückten, jungen Akteure immer ihre Chance. So wie Ivan Ivanic, der in Altheim direkt zwei Treffer zum Erfolg beisteuerte. Mit dem SV Bad Buchau kommt jedoch die beste Offensive der Liga nach Ehingen. Mit dem erfahrenen Angreifer Viktor Hasenkampf (sieben Tore) und Sturmpartner Fabian Baur (sechs Tore) hat die Mannschaft von Florian Münch gefährliche, offensive Waffen. Das zeigten sie auch eindrucksvoll am vergangenen Spieltag mit einem 4:1-Sieg gegen Aufsteiger SC Blönried.

Im Duell der Tabellennachbarn erwartet die TSG Rottenacker den FC Krauchenwies. Beide Teams wussten schon vor Beginn dieser Runde, dass es enorm schwer werden würde. Aktuell befinden sie sich auch knapp vor der Abstiegszone. Die Vorzeichen für ein spannendes Duell sind gegeben. Auch weil die sonst so heimstarke TSG bisher auf eigenem Platz ohne Sieg ist. Die Krauchenwieser sind auswärts immer für Überraschungen gut, schafften dies aber auch noch nicht in ihren bisherigen Partien. Zuletzt verlor der ehemalige Landesligist beim FV Altshausen mit 2:4.

Rottenackers Spielertrainer Timm Walter will mit seinem Team deutlich offensiver auftreten als noch beim Spitzenreiter Uttenweiler in der Vorwoche. „Timm kommt langsam besser in die Saison. Er war ja nun seit zwei Jahren ohne Bezirksligaspiel gewesen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Denn eigentlich wollte Walter nicht mehr auf dem Feld stehen. Doch durch den personellen Engpass ließ sich dies nicht vermeiden.

Pleite vergessen machen

Nach der 2:6-Niederlage beim TSV Riedlingen steht die SG Altheim erneut vor einer großen Hürde. Der FV Neufra ist zu Gast. Die bittere Pleite ist noch präsent. Alle Treffer passierten aufgrund eigener Fehler. Trainer Joachim Oliveira bereitete dies einiges an Kopfschmerzen. „Vielleicht ist es jetzt gut, mal eine englische Woche gehabt zu haben“, meinte er. Mit nur fünf Punkten steht die SGA nur durch die bessere Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz.

„Uns fehlt die Leichtigkeit und Euphorie aus dem letzten Jahr“, erklärte er, „diese zwei Meter extra zu machen, um sich durchzusetzen. Daran müssen wir arbeiten“, forderte der SGA-Coach. Bei seinem recht dünnen Kader machten sich die sieben Spiele in den letzten vier Wochen schnell bemerkbar. Es gilt nun an den Grundtugenden zu arbeiten, um es zu Hause besser zu machen. Bei den Gästen fehlen mit Jörg Heckenberger und Siegfried Lapin zwei zentrale Spieler aufgrund von Sperren aus der letzten Partie.