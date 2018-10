Fußball-Bezirkspokal Favoriten setzen sich durch

mgl

Ohne große Probleme sind die TSG Rottenacker, SG Altheim und die SG Öpfingen ins Viertelfinale des Bezirkspokals eingezogen.

Eine starke Reaktion zeigte die TSG Rottenacker im Achtelfinale mit dem 7:2-Erfolg beim FC Schmiechtal. Damit kassierten die Schmiechener allein in dieser Partie mehr Gegentore als in allen bisherigen Ligaspielen zusammen. All den Frust über eigene Fehler und die zwei Niederlagen zuletzt schoss sich die Mannschaft von Spielertrainer Timm Walter von der Seele.

Allen voran Daniel Meier, der die Kapitänsbinde vom verletzten Philipp Brunner übernommen hatte; Meier zeigte eine starke Leistung mit vier Treffern. Schon von Beginn an übte die TSG großen Druck aus und ließ die schnellen Konter der Gastgeber nicht aufkommen. Daniel Meier schoss mit zwei schnellen Toren den Bezirksligisten in Führung (12., 16.). Wenig später erhöhte Tim Sachapzdis gar auf 3:0 (23.) und schon zu diesem Zeitpunkt schien es eine deutliche Sache für die zwei Klassen höher spielenden Gäste zu werden. Kurz vor der Halbzeit erzielte Tim Grözinger noch das 4:0 (44.) und entschied die Partie noch vor dem Seitenwechsel. Die Mannschaft von Markus Goll kam aus der Pause verbessert und konnte durch einen schnellen Doppelpack von Torjäger Michale Müller auf 2:4 verkürzen (50., 55./Elfmeter). Rottenacker ließ aber keine Spannung aufkommen und Jannik Sachpazidis erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 5:2 (65.). Für die weiteren Tore sorgte Meier (70., 85./FE).

Der SSV Ehingen-Süd II verlor am Wochenende seine Tabellenführung in der Liga und musste nun auch im Pokal die Segel streichen. Die SG Öpfingen gewann in Kirchbierlingen mit 3:0. Der Meisterschaftsfavorit der Kreisliga A bleibt damit weiterhin in allen Pflichtspielen unbesiegt. Von Beginn an war die Elf von Felix Gralla mit offensivem Pressing gestartet und ließ dem klassentierfen Team nur wenig Chance. Am Ende waren es sechs Minuten, in denen die Öpfinger effizient agierten. Nach der Führung von Manuel Hospach (19.), erhöhte Kapitän Robin Stoß zum 2:0 (23.), und Hospach ließ seinen zweiten Treffer folgen (25.). Im zweiten Durchgang schaltete Öpfingen einen Gang zurück.

Die SG Altheim zog durch einen 3:1-Erfolg beim VfL Munderkingen souverän ins Viertelfinale ein. Von Beginn an war der Bezirksligist das spielbestimmende Team und macht Druck auf das Tor der Gastgeber. Die erste Möglichkeit nutzte Kai Engelhardt dann auch zur frühen Führung (9.). Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die SGA, bei der Trainer Joachim Oliveira einigen Akteuren eine Verschnaufpause gab, gefährlich. Erst in der zweiten Halbzeit entschieden die Altheimer dann die Partie. Nach schöner Kombination traf Andreas Kottmann zum 2:0 (71.). Wenig später erhöhte Christian Lutrelli (76.) per Kopf nach Flanke von Sandro Oliveira zum 3:0. Kurz vor dem Ende konnte Munderkingen zwar noch auf 3:1 durch Daniel Dorn (84.) verkürzen, für eine Aufholjagd war es aber schon zu spät. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Beide Teams waren ersatzgeschwächt, es war aber trotzdem ein gutes Spiel“, sagte VfL-Manager Felix Schelkle.