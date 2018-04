Fußball Es bleibt ganz eng, oben wie auch im Keller

rf

In der Fußball-Landesliga Staffel IV geht es sowohl an der Tabellenspitze wie auch am anderen Ende ganz eng her. Der FV Rot-Weiß Weiler steht mit 47 Punkten vor Olympia Laupheim (45). Die Allgäuer, die Straßberg 2:12 bezwangen, haben allerdings schon zwei Spiele mehr als die Blau-Weißen, die über Ostern spielfrei hatten. Dahinter lauern der TSV Berg (41 Punkte), der in Ochsenhausen 0:2 unterlag und zu unbeständig daher kommt, sowie der VfB Friedrichshafen (40), der das Duell gegen Oberzell 1:2 verlor. Momentan spricht alles für ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weiler und Laupheim.

Weitaus verschärfter geht es im Tabellenkeller zu. Vor allem beim SV Weingarten geht die Kurve nach unten. Beim SVW haben der Trainerwechsel und die rumänischen Verstärkungen bislang nicht den erhofften Erfolg gebracht; Weingarten ist neues Schlusslicht. Wie Abstiegskampf geht, zeigt der FV Ravensburg II, der sich nach und nach steigern konnte und inzwischen mit 24 Zählern auf einem Nichtabstiegsplatz (9) liegt. Zuletzt sorgten Jonas Klawitter und Omar Jatta für den 2:0-Sieg gegen Heimenkirch. Auch der FV Altheim hält sich im Mittelfeld. Mit einer 5:1-Gala ließ es der FVA gegen Eschach krachen. Martin Schrode (2), Stefan Münst, Jochen Gulde und Matthias weist erzielten die Tore. Schrode, Gulde und Florian Geiselhart wurden prompt in die Elf der Woche gewählt.

Schwer macht es sich der FC Ostrach; über Ostern gelang den Zebras nur ein Punkt. Das Abstiegsgespenst sitzt auf der Bank. Aber, mit Eschach und Straßberg hat Ostrach ebenfalls erst 19 Spiele auf dem Buckel.

Auch die TSG Ehingen konnte an Ostern das Abstiegsgespenst nicht richtig verscheuchen. Die Ehinger, die zwar einen Rang gut machten, stehen vor einem knackigen Restprogramm. Die restlichen Gegner heißen Mietingen (Heimspiel/H), Ochsenhausen (Auswärtsspiel/A), Friedrichshafen (H), Ravensburg II (A), Altheim (H), Laupheim (A), Eschach (H), Heimenkirch (A), Oberzell (H) und Berg (A).