Fußball-Kreisliga B1 Ersingen trifft spät zum Sieg

Maurice Glienke

Die Spannung in der Kreisliga B1 nimmt nicht ab, weil alle Teams ihre Aufgaben erledigten und ihre Plätze behielten. Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft haben die SF Donaurieden mit dem 3:1-Erfolg gegen die TSG Ehingen II gemacht. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Anfangsphase legten die Sportfreunde den Grundstein zum Sieg. Erst traf Marco Matthes zum 1:0 (19.), dann legte Ruwen Stetter (21.) nach. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Donaurieden der Treffer zum 3:0 und damit der Entscheidung gelang. Tim Hafner (78.) erzielte den Treffer, bis wenig später den Gästen durch Smart James das 3:1 (82.) gelang.

Weiterhin in Lauerstellung auf Platz zwei liegt der TSV Rißtissen, der beim 6:0-Erfolg über den SV Granheim erneut seine Offensivqualitäten bewies. Maximilian Föhr und Philipp Dyck schossen die 2:0-Führung zur Halbzeit heraus. Nach der Halbzeit trafen Hannes Gebhard, Stefan Beck und Philipp Braig. Den Schlusspunkt setzte Peter Gall zum 6:0 in der letztn Spielminute. Noch längst nicht geschlagen gibt sich die SG Ersingen, die weiterhin auf ihre Chance lauert, dem Nachbarn aus Rißtissen noch den zweiten Tabellenplatz abzunehmen. Denn der Rückstand beträgt nur einen Punkt. Beim Gastspiel der Ersinger im Schmiechtal musste die Mannschaft von Spielertrainer Marco di Martino aber bis zum Ende zittern. Denn der Siegtreffer zum 1:0 für seine Elf fiel erst kurz vor Schluss durch Vasco Paez-Zamora (88.).

Die SG Dettingen und der KSC Ehingen trennten sich mit 4:3 in einer hitzigen und offensivstarken Partie, bei der beide Teams nur eine Richtung kannten und immer wieder dem anderen in der Defensive Probleme bereiteten. Auch dieses Mal reichte es für den BSV Ennahofen nicht zum ersten Saisonerfolg. Gegen die SG Altheim II musste man sich mit einem 2:2-Remis begnügen. Erst schoss Spielertrainer Michael Barth sein Team in Führung (13.), dann glich Lamin Sanneh (30.) aus. Kurz vor der Halbzeit traf Jens Stimpfle zum 2:1 für die Gäste (43.). Kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut Barth (50.), der seiner Elf zumindest den vierten Punkt in dieser Spielzeit bescherte. Der TSV Allmendingen gewann mit 2:0 gegen den SSV Ehingen-Süd II und bleibt weiter im Kampf um den Relegationsplatz zwei mit dabei.

Stark ersatzgeschwächt reiste der FV Schelklingen-Hausen II zum SV Niederhofen und verlor mit 0:5. Für den SVN war Daniel Rieder dreimal erfolgreich. Die zwei weiteren Treffer erzielten Sebastian Hess (69.) und kurz vor dem Schlusspfiff noch Daniel Bollmann (89.).