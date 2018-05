Fußball-Kreisliga B Emerkingen hofft auf Ausrutscher

mgl

Wie die erste Mannschaft der SG Dettingen spielte auch die zweite in der Kreisliga B2 eine ganz passable Saison. Zwischen Platz sechs und zehn ist noch alles möglich. Gegen den SV Unlingen soll es mit dem zweiten Erfolg in Serie für die SG II klappen.

Zum Derby empfängt der VfL Munderkingen II die TSG Rottenacker II. Obwohl beide Mannschaften vor der Pause über Pfingsten mit personellen Engpässen zu kämpfen hatten, wird dies an diesem Wochenende wohl nicht der Fall sein. Denn einen Lokalkampf wie diesen will sich wohl kein Spieler entgehen lassen. Der SV Herbertshofen will versuchen, dem Spitzenreiter SGM Daugendorf/Zwiefalten ein Bein zu stellen. Zuletzt zeigte der SVH um Spielertrainer Dennis Gogeißl eine gute Form und will diese auch mit in den Saisonendspurt mitnehmen.

Einen möglichen Ausrutscher nutzen möchte der SSV Emerkingen, der dem Tabellenführer im Nacken sitzt, aber auch selbst noch den zweiten Tabellenplatz verteidigen muss. Die Serie als bisher einziges ungeschlagenes Team auf eigenem Platz soll weiter bestehen bleiben und damit ein Sieg gegen die SGM Altheim/Andelfingen gelingen. Im weiteren Derby empfängt der FC Marchtal den SC Lauterach. Ein Duell zwischen Teams, die über die gesamte Spielzeit hinweg die Konstanz vermissen lassen. Beim SV Eintracht Seekirch gastiert der SV Unterstadion, der spätestens nach den ausbleibenden Erfolgen nach der Winterpause die Hoffnungen auf die Relegation begraben musste.