Fußball-Kreisliga B2 Emerkingen bleibt dran

Im Derby zwischen dem FC Marchtal und dem SV Unterstadion siegten die Gäste mit 2:0 und bleiben in der Tabelle vor den Marchtalern. Dabei war es eine kurze Phase vor und nach der Halbzeit, die die Entscheidung in dieser Partie brachte. Unterstadion sorgte mit schnellen Kontern immer wieder für einige Torgefahr.

Dabei blieb es dann auch lange Zeit, denn aus den Möglichkeiten wurde zu wenig gemacht. Der FCM versuchte sich vergebens in den Angriffsbemühungen und musste dann auch noch den Rückstand hinnehmen. Für Unterstadion war Stefan Schosser erfolgreich (35.).

Aus der Pause kamen beide Mannschaften engagiert. Trotzdem blieben die Gastgeber glücklos. Denn der SVU erhöhte wenige Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 durch Erik Neubrand (49.). Im weiteren Verlauf stand die Gäste-Abwehr zu gut, um es spannend werden zu lassen.

Der SSV Emerkingen siegte souverän mit 4:0 beim SV Eintracht Seekirch und untermauerte seine Stellung als Verfolger des Spitzenduos.

Von Beginn an war der SSV die spielbestimmende Mannschaft und ließ mit seinem Offensivdrang wenig Zweifel aufkommen. Das 1:0 erzielte Julian Hauler per Foulelfmeter (26.) - nach einem Foul an Andreas Walter.

Erst nach dem Seitenwechsel konnte Kevin Maier erhöhen nach toller Vorarbeit von Hauler. Der wiederum legte mit dem 3:0 nach, als er erneut vom Strafstoßpunkt erfolgreich war (56.). Damit erhöhte der Emerkinger Angreifer seine Ausbeute auf neun Treffer in dieser Spielzeit und setzte sich an die Spitze der Torjägerliste.

Auch in der Folge war von der Eintracht nichts zu sehen, Chancen gab es nur für den SSV. Immer wieder kombinierten sich die Emerkinger durch die Abwehrreihen oder schossen aus der Distanz.

Kurz vor dem Ende der Partie erzielte Lucas Müller (88.) den Treffer zum völlig verdienten 4:0-Endstand.