Fußball-Kreisliga B2 Emerkingen besiegt den Spitzenreiter

mgl

Einen wichtigen Sieg feierte der SSV Emerkingen im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Unlingen mit 2:0. Der Heimsieg des SV war auch gleichzeitig der erste Punktverlust des Spitzenreiters. Emerkingens Torjäger Julian Hauler brachte sein Team mit 1:0 in Führung (16.), nachdem er einen tollen, langen Pass verwertete. Den sonst so offensivstarken Gästen ließ der SSV wenig Möglichkeiten zur Entfaltung zu kommen. In der Schlussphase war der kurz zuvor eingewechselte Michael Fiderer zum 2.0 (85.) zur Stelle.

Der SV Unterstadion besiegte den SV Eintracht Seekirch mit 2:0. Schon in der Anfangsphase nutzte Andreas Braig einen Fehler der Gäste zur Führung (15.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste der Torschütze dann aber vorzeitig vom Feld nach einer gelb-roten Karte wegen Meckerns (49.). Trotzdem war der SVU weiter überlegen gegen den Tabellenletzten, nutzte seine Chancen aber nicht. In der Schlussphase traf der SVU dann noch zweimal durch Stefan Schosser (83., 90.)

Nur zu einem 3:3-Unentschieden kam der FC Marchtal bei der Spvgg Pflummern-Friedingen. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Goran Grgic enorme Moral und kämpfte sich nach einem hohen Rückstand zurück. „Das Ergebnis geht so in Ordnung, es war aber schade, dass wir uns das Spiel so schnell haben nehmen lassen“, sagte Pflummerns-Pressewart Rolf Rehm.

Zum 1:0 traf Benjamin Teuscher (10.). Wenig später legte Said Ademi per Doppelpack nach (15., 25.). Der 3:1-Anschlusstreffer von Oliver Gnannt (43.) vor der Pause war die Zündung zur Aufholjagd. Jeweils nach einem Eckball trafen Alexander Schwald (55.) und kurz darauf Jan Maikler (60.). Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten zum Siegtreffer zu kommen. Doch die beiden Torhüter hatten einen guten Tag erwischt.