Fußball-Landesliga Eins gewonnen, eins verloren

Von Roland Flad

Mit einer Niederlage und einem Sieg haben die Landesliga-Fußballer der TSG Ehingen das Oster-Wochenende abgeschlossen. Der 1:2-Panne bei der TSG Balingen II am Samstag folgte gestern ein 2:1-Heimsieg gegen den SV Weingarten. Die Mannschaft von Trainer Roland

Schlecker konnte damit wenigstens ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf feiern und kletterte vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz der Landesliga-Staffel IV. Neues Schlusslicht ist jetzt Weingarten, das am Samstag ebenfalls eine Niederlage kassierte. Der SVW kam beim SV Mietingen, dem nächsten Gegner der TSG, mit 1:4 unter die Räder.

Jubel herrschte dagegen am gestrigen Ostermontag auf der Ehinger Bank und bei den heimischen Fans; 150 Zuschauer waren zum Kunstrasenplatz am Wenzelstein gekommen, um das Landesliga-Kellerduell zu sehen. In den letzten 20 Minuten war es jedoch eine Zitterpartie für die Ehinger, denn die Gäste aus Weingarten drängten auf den Ausgleich. Waren die Ehinger in der ersten Halbzeit offensiv aktiver als Weingarten, so musste die Schlecker-Elf im zweiten Durchgang mehr Defensivarbeit verrichten. Aber, die Vierer-Kette der TSG stand gut, verschob geschickt und hielt dicht. Und, als die Gäste mal durchkamen, dann stand da immer noch Patrick Vonnier, der mehr und mehr in den Brennpunkt rückte und den 2:1-Vorsprung fest hielt. Der Ehinger Torhüter, der sich erneut zu steigern wusste, verdiente sich gestern ein Extra-Lob. „Wir waren kämpferisch gut in der zweiten Halbzeit”, sagte Schlecker.

Zu viele Ballverluste

In den ersten 45 Minuten konnten die Hausherren ihr Chancenplus nicht in Zählbares umwandeln. „Wir haben nichts daraus gemacht”, sagte Schlecker. Zu schnell gingen die Bälle wieder verloren. „Ehingen hatte zweieinhalb Torchancen und machte zwei Tore”, meinte SV-Trainer Thomas Gadek, „das war glücklich.” Die Treffer hatten jedoch nichts mit Glück zu tun. Eine schnelle Aktion nach vorne nutzte Narciso Filho, der aus gut 20 Metern abzog; gegen sein Hammer-Tor war SV-Schlussmann Marius Suta machtlos (22.). Ebenso sehenswert war der Treffer zum 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause. Die schöne Flanke von Dumitru Muntean nahm der völlig frei stehende Christian Eicher

direkt, auch hier war nichts zu machen (44.).

Den besseren Start in der zweiten Halbzeit erwischte jedoch Ehingen. Michael Oberdorfer, der für Jannik Lehner gekommen war, zirkelte eine Maßflanke in den SVW-Strafraum. Sturmtank

Valentin Gombold sprang dazwischen und ließ Suta keine Abwehrmöglichkeit (49.). Das war die wichtige Führung für die TSG, die danach aber zusehends unter Druck geriet, diesem aber bis zum Schluss standhielt und sich so die drei Punkte redlich verdiente. „Da müssen wir weitermachen”, sagte TSG-Coach Schlecker, „jetzt müssen wir nachlegen.” Nächste Gelegenheit besteht am Samstag, 7. April, wenn der SV Mietingen nach Ehingen kommt.

Bei der TSG Balingen II war an Ostersamstag mehr drin gewesen für Ehingen. Zunächst hatte Valentin Gombold das 1:0 auf dem Fuß. Er hatte schon gejubelt und den Ball sicher im Tor gesehen, aber da stand der Pfosten im Weg; der Ball rollte ins Toraus. Dann musste Daniel Post vom Platz; „wegen einer Tätlichkeit”, wie TSG-Trainer Schlecker sagte. Ab der 47. Minute spielten die Gäste in Unterzahl.

„Wir hatten drei Mal die Chance zum 1:1-Ausgleich”, bedauerte Schlecker. Auch in der zweiten Halbzeit vergab die TSG durch Julian Guther die Möglichkeit zum 2:2. „Wir waren zu langsam und haben die Balinger zu oft schießen lassen”, sagte Schlecker. Degens Anschlusstreffer in der 86. Minute kam zu spät. Mit dem Sieg gegen Weingarten konnten die Ehinger ihre Oster-Bilanz immerhin ausgeglichen gestalten.