Fußball Verabschiedung von Jürgen Amendinger

Ehingen / Maurice Glienke

Bezirkstag in Fulgenstadt ehrt und verabschiedet Jürgen Amendinger nach 24 Jahren als Bezirksvorsitzender. Horst Braun wird einstimmig zum Nachfolger gewählt.

Sehr viel schöner und romantischer hätte der Abschied von Jürgen Amendinger als Bezirksvorsitzender kaum sein können. Nach 24 Jahren gab er das Amt als Bezirksvorsitzender am Freitag in Fulgenstadt ab. Dass der dort stattfindende Bezirkstag mit vier Stunden wohl eine historische Länge erreichte, hatte seinen guten Grund. Dabei passte es hervorragend ins Bild, dass der an diesem Abend scheidende Chef des Bezirks Donau Ende der 1960er Jahre beim dort ansässigen FV Fulgenstdt spielte. „Es ist wohl ein besonderer Zufall, dass Herr Amendinger gerade hier seinen Abschied feiern darf und wir sind stolz darauf“, sagte Kirallah Birkler, der Vorsitzende des FV Fulgenstadt. Mehr als 44 Jahre lang war Amendinger im Bezirk Donau tätig. Er engagierte sich nicht nur als Vorsitzender, sondern auch als Staffelleiter, Beisitzer, Stellvertreter und in vielen weiteren Positionen.

Lob von WFV-Präsident Schöck

Aus diesem Anlass war auch der WFV-Präsident Matthias Schöck in die Mehrzweckhalle des Bad Saulgauer Stadtteils gekommen. „Ich freue mich, in Fulgenstadt zu sein, und habe mich für diese Reise entschieden, auch wenn das Länderspiel in Düsseldorf eine gute Alternative gewesen wäre“, erzählte Schöck.

Er lobte den Bezirk Donau mit seinen Strukturen, die von den Mitarbeitern im Gremium geschaffen wurde. Gleichzeitig erklärte Schöck aber auch, dass der gesellschaftliche Wandel auch am Fußball in Württemberg nicht spurlos vorbei geht. „Wir werden nicht daran vorbei kommen, den Verband gemäß dem Wandel fit zu machen und auch möglicherweise die Ligenstrukur anzupassen“.

Dazu führte der WFV-Präsident das Thema Futsal weiter aus. Denn dies war einer der größten Kritikpunkte aller Vereine. In Zukunft werden alle Turniere, die auf Verbandsebene stattfinden, ohne Ausnahme nach Futsal-Regeln gespielt. Dagegen wird den privaten Turnieren, wie es auch der Glocker-Cup in Ehingen oder das Knab-Gedächtnisturnier in Allmendingen sind, freie Hand bei der Wahl aller Durchführungsbestimmungen gelassen. „Uns ist auch daran gelegen, diese populären Veranstaltungen am Leben zu lassen und wollen da keine Steine in den Weg legen“, erklärte Schöck.

Über Jürgen Amendinger verlor auch er nur positive Wort und lobte ihn auch im Namen seiner Mitarbeiter bei der WFV-Geschäftsstelle. Auch wenn sich der Bezirksvorsitzende nun mit seiner Frau wieder deren Hobby, dem Reitsport, widmen wird, war für ihn über viele Jahrzehnte der Fußball mehr als nur ein Lebensinhalt.

WFV-Ehrenmedaille in Gold

Er kämpfte für das, was ihm wichtig war und zeigte ungemeine Weitsicht bei den Themen, in denen er bei einigen Diskussionen auch immer wieder nicht nur auf positive Resonanz stieß. Aus diesem Grund überreichte ihm Matthias Schöck die höchste Auszeichnung im württembergischen Fußballverband: Die WFV-Ehrenmedaille in Gold.

Der scheidende Bezirksvorsitzende stellte nach dieser großen Ehrung seine Berichte der vergangenen drei Jahre vor. Wie Amendinger ausführte, hat die Anzahl der Spielgemeinschaften in allen Bereichen stark zugenommen, was auch dem gesellschaftlichen Wandel zugeschrieben werden kann.

Insbesondere der Verlust von Jugendlichen machte sich zuletzt stark bemerkbar. Seit dem Jahr 2014 spielen mehr als 50 Prozent weniger Spieler in den Jugendteams und zwar von der D- bis zu den A-Junioren.

Horst Braun als Nachfolger

Das war auch der letzte offizielle Teil, den Jürgen Amendinger als Bezirksvorsitzender abhielt. Denn darauffolgend wurde Horst Braun, bisher Bezirksjugendleiter, einstimmig zum Nachfolger gewählt. Braun stellte daraufhin aber auch gleich etwas klar: „Es wurde hier kein zweiter Herr Amendinger gewählt und manches wird nun neu werden, aber wir werden die tollen vorhanden Strukturen sicherlich so weiterführen“.

Zu seiner Stellvertreterin ernannte Braun dann Edith Grab, die bisher als Frauenreferentin tätig war. Dieses Amt übernimmt nun Christoph Metzler, Jugendleiter des SC Blönried. Neuer Bezirkskassierer ist Martin Gaus, der wie Horst Braun ebenfalls in Justingen wohnhaft ist.

Info Der nächste Bezirkstag wird 2021 beim SV Langenenslingen im Kreis Sigmaringen stattfinden.