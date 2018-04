Fußball Ein Punkt ist zu wenig für die TSG

Ehingen / Roland Flad

Der Ehinger Fußball-Landesligist kommt im Duell der Aufsteiger und Abstiegskandidaten nur zu einem 2:2-Unentschieden gegen Mietingen.

Bei der TSG Ehingen hat der Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga an Schärfe zugenommen. Die Ehinger mussten sich auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein gegen Mitaufsteiger SV Mietingen mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden zufrieden geben. Da Weingarten gegen Ochsenhausen 3:1 siegte, steht die TSG Ehingen wieder auf dem letzten Tabellenplatz in der Staffel IV.

Der Punkt, den sich die Ehinger gegen den SV Mietingen erkämpft haben, ist zu wenig gewesen. TSG-Trainer Roland Schlecker blieb nach der Partie vor etwa 180 Zuschauern nichts anderes übrig, als dies als nackte Tatsache zu akzeptieren. Ihn und die TSG-Anhänger wurmte jedoch vielmehr die Tatsache, dass mal wieder individuelle und einfache Fehler zu den Gegentoren geführt haben. „Das waren unsere eigenen Fehler“, sagte

Schlecker. Auf der anderen Seite müssen die Mietinger ihren ausgelassenen Möglichkeiten nachtrauern; für Trainer Rainer Voltenauer und seine Mannen dürfte sich das Remis eher wie eine Niederlage angefühlt haben. Allein in den ersten 15, 20 Minuten vergaben die Gäste nach der herrlichen 1:0-Führung durch Christian Glaser (2.) drei dicke Torchancen aus allerbesten Lagen. Zum einen stand TSG-Torhüter Patrick Vonnier im Weg, zum anderen probierten es die überfallartig vorpreschenden SV-Angreifer mit Scharfschüssen, statt mal zum weichen Lob oder Heber zu greifen. Vonnier jedenfalls verhinderte Schlimmeres gegen Stefan Glutsch, Ben Rodloff und Robin Ertle. Die erste zwingende Aktion der Einheimischen führte zum 1:1-Ausgleich. Daniel Topolovac spielte steil auf Valentin Gombold, der Manuel Amann im SV-Tor keine Abwehrchance ließ (17.). Danach kam Ehingen besser zurecht. „Nach dem 1:1 haben wir den Faden verloren“, sagte SV-Spielleiter Carlos Pinto. Seine Elf habe sich mit den langen Bällen der TSG schwer getan. Einen guten Versuch startete Topolovac; bei seinem Heber konnte Amann die Kugel jedoch über den Querbalken lenken (35.).

Noch vor der Pause erhöhten die Gäste auf 2:1. Robin Ertle ging auf dem linken Flügel auf und davon und ließ sich auch von der Ehinger Abwehr nicht den Schneid abkaufen. Vonnier wehrte den Ball zwar ab, aber das Spielgerät trudelte unter ihm hindurch ins Tor (43.). Angesichts der Fülle von klaren Torchancen war dies eine völlig verdiente Pausenführung des SV Mietingen. der gut und gerne 3:1 hätte vorne liegen können.

Den 3:1-Treffer hatte Glaser auf dem Kopf, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz flog über den Ehinger Querbalken (46.). Dann tauchte plötzlich Roland Mayer vor Vonnier auf, aber der TSG-Keeper war schneller (53.). Mit einer Standardsituation kam die TSG zum 2:2-Ausgleich. Julian Guther nahm den Ball nach einer Ecke von rechts direkt und drosch ihn flach ins rechte Toreck (56.). Die beste Chance zum 3:2 ließ Marcel Rolser aus, Vonnier lag schon am Boden, der Ball ging am linken Pfosten vorbei (87.). Nächsten Samstag spielt Ehingen in Ochsenhausen.