Fußball-Verbandsliga Ein gerechtes Unentschieden

Roland Flad

Die gute Nachricht aus Nagold lautet: Der SSV Ehingen-Süd hat das zweite Mal in Folge zu null gespielt und einen Punkt geholt. Die weniger gute heißt: Süd ist mit der nicht so überzeugenden Vorstellung beim 0:0 im Nord-Schwarzwald von Rutesheim und Olympia Laupheim in der Tabelle überholt worden und belegt jetzt Rang fünf.

Nicht Bochtlers Geschmack

Der achte Spieltag seiner Mannschaft war überhaupt nicht nach dem Geschmack von Michael Bochtler. Der enttäuschte Trainer des SSV Ehingen-Süd sagte nach dem torlosen Unentschieden bei Aufsteiger VfL Nagold: „Das war insgesamt eines der schwächsten Spiele von uns, das kann ich so nicht akzeptieren.“ Jetzt gehe es darum, das Spiel schnell abzuhaken, nach dem Motto: Hauptsache einen Punkt mitgenommen. Immerhin spielte der SSV Ehingen-Süd das zweite Mal in Folge zu null. Allerdings auch was die Habenseite angeht.

Dabei waren die Gäste aus der Pfarrei keineswegs chancenlos. Zumindest in der ersten Halbzeit verbuchten die Kirchbierlinger einige Einschussmöglichkeiten, als sie zwei Mal über die rechte Seite für Gefahr vor dem VfL-Tor sorgten. Max Vöhringer legte jeweils für Hannes Pöschl beziehungsweise Filip Sapina zurück. Einmal parierte Nagolds Schlussmann Bubacarr Sanyang, das andere Mal ging der Ball am Pfosten vorbei. Die dritte Großchance der Kirchbierlinger ließ Semir Telalovic Mitte des ersten Durchgangs sausen; der Junior tauchte frei vor Bubacarr auf, schloss jedoch zu früh ab. Auch bei Standards wie Eckbällen blieb Süd zwar gefährlich, aber nicht effektiv. Auch der Gastgeber versuchte sich offensiv zu zeigen, aber die Gäste brachten immer wieder ein Bein oder den Fuß dazwischen, wie Bochtler notierte.

In der zweiten Halbzeit war es umgekehrt; Nagold erarbeitete sich die besseren Tormöglichkeiten, Süd stand defensiv unter Druck. Einmal erwies sich SSV-Torhüter Benjamin Gralla als Fels in der Brandung. Zwei Mal war bei Gralla Endstation, als er in Eins-zu-Eins-Situationen nichts anbrennen ließ. Gralla war nach Meinung seines Trainer der einzige SSV-Akteur, der an diesem Samstag auf Normalform kam. Aber auch Grallas Gegenüber Bubacarr hielt, was es zu halten gab. Hüben wie drüben stachen die Torhüter mit guten Vorstellungen heraus.

Der Rest der Mannschaft, so Bochtler, habe eine furchtbar schlechte Vorstellung abgerufen. Abspielfehler, ungenaue Pässe und wenig Zweikampf-Bereitschaft machte Bochtler bei seinen Feldspielern aus. Das müsse sich am nächsten Samstag ändern, richtete der SSV-Trainer den Blick schon auf die Partie gegen Sindelfingen, das von Rutesheim 3:1 besiegt wurde.

Mit 3:1 gewann auch Olympia Laupheim daheim gegen Mitaufsteiger Breuningsweiler. Rutesheim und Laupheim haben dank ihrer Erfolge die Kirchbierlinger in der Tabelle überrundet. Süd ist mit 14 Punkten Tabellenfünfter hinter Essingen, das 5:0 gegen Albstadt gewann.