Fußball Ehingerin spielt erstmals im DFB-Trikot

Im Rahmen des U-18-Länderpokals in Duisburg steht Mia Eickmann aus Ehingen erstmals im U-16-Nationalkader. Die B-Juniorin des SV Alberweiler wurde in die DFB-Auswahl berufen und nimmt an diesem internationalen Sichtungsturnier samt Lehrgang von Freitag bis Mittwoch, 3. Oktober, teil. Mia Eickmann lernt seit diesem Schuljahr am Olympiastützpunkt in Stuttgart und trainiert unter der Woche mit den C-Junioren des FSV Waiblingen (Oberliga Baden-Württemberg). Hier hat sie auch eine Spielberechtigung.

Am Wochenende kommt Mia Eickmann aber nach wie vor bei den Spielen in der Bundesliga Süd im Trikot des SV Alberweiler zum Einsatz. Zur Freude des Trainers Dominik Herre sind die B-Juniorinnen des SVA nach drei Spieltagen momentan ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die ersten drei Spiele wurden gewonnen: 5:1 gegen TSV Crailsheim, 2:1 gegen SC Freiburg und 3:0 gegen 1. FC Nürnberg. Das nächste Spiel bestreitet der SV Alberweiler am Samstag, 6. Oktober, um 12 Uhr zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.