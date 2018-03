Fußball-Landesliga Ehingen will im Allgäu punkten

rf

Das wird kein Honigschlecken für die TSG Ehingen im Allgäu. Bei Rot-Weiß Weiler will die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker jedoch „etwas Zählbares“ mitnehmren. Das Hinspiel verlor die TSG mit 0:3.

Am heutigen Samstag muss Schlusslicht Ehingen beim Tabellendritten der Staffel IV seine Visitenkarte abgeben. Die Allgäuer sind nicht nur ein gestandener und gewachsener Landesligist, die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter will auch im Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden. Nach dem starken 2:1-Auftritt gegen Berg folgte zuletzt ein 1:1-Remis in Weingarten. Außerdem verfügt Weiler über Top-Torjäger Mathias Stadelmann (19 Tore), die Nummer eins der Liga. Die Rot-Weißen - punktgleich mit Berg (beide 38) - wollen gegen Ehingen so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurück, um den Abstand zu Tabellenführer Olympia Laupheim nicht abreißen zu lassen. TSG-Coach Schlecker ist zuversichtlich, in Weiler punkten zu können. „Wir müssen konsequenter zum Abschluss kommen und auch mal aus der zweiten Reihe schießen“, sagte er vor dem 22. Spieltag.

Die Ehinger wollen versuchen, an die Form anzuknüpfen, die sie am vergangenen Wochenende in der zweiten Halbzeit gegen Straßberg gezeigt haben. Es gilt jedoch nicht nur die Tor-Möglichkeiten herauszuarbeiten, die Ehinger müssen sie auch kaltschnäuziger verwerten. Nur dann ist etwas zu holen. Eine knifflige Aufgabe.

Fraglich ist der Einsatz von Jan Hadamitzky. Ansonsten kann vom Kader wie gegen Straßberg ausgegangen werden. Anpfiff auf dem Kunstrasen in Weiler ist am heutigen Samstag um 15 Uhr.