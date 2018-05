Fußball-Landesliga Ehingen und Ostrach mit Pflichtsiegen

hel

Olympia-Trainer Hubertus Fundel hatte eindringlich vor Gastgeber Straßberg gewarnt – und auch vor zu viel vorzeitiger Euphorie. Seine Mannschaft feierte aber souverän ihren 21. Sieg in der Fußball-Landesliga. Simon Hammerschied traf in der 76. Minute für Olympia zum 1:0-Sieg. Mit acht Punkten Vorsprung auf den TSV Berg, der am Wochenende spielfrei war, ist der Tabellenführer theoretisch nicht mehr einzuholen. Es sei denn Berg gewinnt alle drei ausstehenden Partien und Laupheim verliert noch alle. Es gilt also noch die Nachholspiele am Mittwochabend abzuwarten. Hier spielt die Olympia gegen Mietingen, Berg fährt zur TSG Balingen II.

Die Balinger Oberliga-Reserve unterlag beim VfB Friedrichshafen mit 0:3 (0:0) und fiel dabei auf den elften Rang ab. Mit 34 Punkten hat die TSG Balingen II genauso viele Zähler wie die TSG Ehingen. Die Mannschaft von Roland Schlecker hatte mit ihrem 4:2-Sieg beim TSV Heimenkirch ihre Pflicht bereits am Freitagabend erfüllt und hatte sich damit zumindest über das Wochenende hinweg auf den Relegationsplatz, Rang zwölf, vorgeschoben. Punktgleich, aber mit dem leicht besseren Torverhältnis ist auch der SV Kehlen und belegt nun aktuell diesen zwölften Rang. Ebenfalls bereits am Freitag war Kehlen beim FV Ravensburg II 0:4 unterlegen.

Der TSV Eschach dürfte sich gründlich ärgern. Lange stand es gegen den FC Ostrach 0:0, doch in der 90. Minute rettete Ostrach die drei Punkte für den Klassenerhalt und machte einen Schritt weg von der Gefahrenzone. Mit 35 Zählern hat Ostrach zwei Spieltage vor Saisonende noch nicht alle Schäfchen im Trockenen. Eschach, das am Mittwoch in Kehlen ran muss, bildet jetzt das Tabellenschlusslicht mit 30 Punkten. Die Aussicht auf den Ligaverbleib scheinen gering.