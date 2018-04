Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd zündet Feuerwerk gegen Sindelfingen

Ehingen / Roland Flad

Der SSV meldet sich im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 6:1-Heimsieg zurück. Morgen soll gegen Essingen der nächste Streich folgen.

Mit einem überzeugenden Auftritt vor heimischem Publikum hat der SSV Ehingen-Süd die jüngste 0:6-Auswärtsschlappe wettgemacht und sich im Kampf gegen den Abstieg zurückgemeldet. Mit 6:1 (4:1) überfuhren die Kirchbierlinger am Samstag den VfL Sindelfingen, gegen den es in der Vorrunde noch eine 2:5-Niederlage gesetzt hatte. Ehingen-Süd überzeugte mit einer durchweg geschlossenen Mannschaftsleistung.

„Heute ist vieles gut gelaufen, was letzte Woche schlecht gelaufen ist“, fasste SSV-Trainer Michael Bochtler zusammen. Süd stand kompakt und nutzte die Schwäche der Gäste bei hohen, langen Bällen. Vor allem aber waren die Kirchbierlinger handlungsschneller im gegnerischen Strafraum und nutzten ihre Torchancen effektiv aus. Nach der gelb-roten Karte für VfL-Verteidiger Noah Sautter (50.) ließ sich Süd etwas zurückfallen und nutzte seine Überzahl nicht wirklich aus. „Wir haben dem Gegner nach dem Platzverweis zu viel Platz gelassen“, sagte Bochtler.

Lukas Schick, der an vielen guten Aktionen beteiligt war, eröffnete den Torreigen in der Pfarrei. Der Ball prallte nach einem schönen Schuss von Dauerbrenner Timo Kästle von der Latten-Unterkante aufs Feld zurück und Schick war zur Stelle (7.). Es folgten weitere Möglichkeiten durch Hannes Pöschl, Daniel Haas und Kästle. In dieser Drangphase des SSV nutzte Sindelfingen seine bis dato beste Chance. Oliver Glotzmann hatte freistehend im Strafraum keine Mühe, eine perfekte Hereingabe von rechts zum Ausgleich zu verwerten (16.).

Der VfL wurde zwar offensiver, aber Süd blieb kompakt und seinerseits torgefährlich. Die Bemühungen zahlten sich aus: Timo Barwan verwandelte nach Foul an Schick einen Foulelfmeter zum 2:1 (23.), Stefan Hess reagierte am schnellsten; nach einem 30-Meter-Freistoß von Barwan schob er zum 3:1 ein (31.). Die gute erste Halbzeit rundete der spielfreudige Filip Sapina mit dem 4:1-Treffer ab (41.). Schleker gelang der 5:1-Treffer (66.) und Samuel Kollmann vollendete das Feuerwerk mit dem 6:1 (84.). Süd besaß noch weitere Chancen, aber auch Lars Jäger und Raphael Molitor vom VfL standen aussichtsreich. „Unsere Fehlerquote war zu hoch“, sagte VfL-Coach Maik Schütt.

Morgen kommt der TSV Essingen

Der SSV Süd hat also nicht nur etwas für sein Punkte-Konto getan, sondern auch für seine Tor-Bilanz. Völlig klar, dass die Kirchbierlinger an den Auftritt anknüpfen wollen, wenn es morgen gegen den TSV Essingen geht (14 Uhr), der am Samstag daheim gegen Calcio Leinfelden 1:2 verlor. Die Nachholpartie wird kein Tanz in Mai, sondern vielmehr harte Arbeit. Der Zusammenhalt in Bochtlers Kader ist jetzt noch stärker gefragt, nachdem sich Jonas Guggenmoser gegen Sindelfingen bei einem Zweikampf eine schwere Knie-Verletzung zugezogen hat. „Das wird jetzt eine Kraft-Geschichte, wenn Jonas ausfällt“, sagte Bochtler. „Sein“ SSV ist jetzt Tabellen-Zwölfter.

SSV Ehingen-Süd - VfL Sindelfingen 6:1 (4:1). Tore: 1:0 Schick (7.), 1:1 Glotzmann (16.), 2:1 Barwan (23.), 3:1 Hess (32.), 4:1 Sapina (42.), 5:1 Schleker (66.), 6:1 Kollmann (84.).

SSV Ehingen-Süd: Gralla, Hess, Schick (50. Gnandt), Deiss, Schleker, Kästle, Barwan (68. Akhabue), Haas (55. Maier), Guggenmoser (73. Kollmann), Sapina, Pöschl.

Info Am morgigen Dienstag, 1. Mai, finden in der Fußball-Verbandsliga vier Nachholspiele statt: Ehingen-Süd- Essingen, Ilshofen - Pfullingen, Calcio - Schwäbisch Hall (alle 14 Uhr), Hollenbach - Sindelfingen (15 Uhr).