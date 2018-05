Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd will Versäumtes nachholen

Roland Flad

Nach der jüngsten 0:2-Niederlage bei Schlusslicht und Absteiger Schwäbisch Hall will der SSV Ehingen-Süd Versäumtes nachholen, wenn es am heutigen Samstag gegen die SKV Rutesheim geht. Beide Teams brauchen die Punkte, so viel steht von vornherein fest. Anpfiff des Abstiegsduells in Kirchbierlingen ist um 15.30 Uhr (Vorrunde 3:3).

Der SSV Ehingen-Süd will und muss gegen die SKV Rutesheim einen so genannten Big Point landen, wenn er dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen will. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen steht heute das vorletzte Heimspiel auf dem Programm. Der Kirchbierlinger Anhang darf gespannt sein, wie die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler das Haller 0:2 weggesteckt hat, und wie der SSV das Fehlen des abwehrstarken, aber rot-gesperrten Stefan Hess kompensieren beziehungsweise wer für Hess in die Innenverteidigung rücken wird.

Klar ist, dass der Gastgeber gegen den Tabellen-13. mit mehr Mumm und Esprit auftreten muss als dies zuletzt der Fall gewesen ist. „Zielstrebigkeit und Konzentration müssen besser werden“, mahnte Bochtler an. Schludrigkeiten und Abspielfehler dürften sich seine Schützlinge nicht erlauben.

Bis auf Stefan Hess ist der Kader der Kirchbierlinger komplett. Zu erwarten sind Benjamin Gralla, Lukas Schick, Jan Deiss, Fabian Sameisla, Timo Kästle, Noah Gnandt, Philipp Schleker, Filip Sapina, Timo Barwan, Hannes Pöschl, Samuel Kollmann, Daniel Haas, Aaron Akhabue, Daniel Maier, Danjel Sutalo und Fabian Heiland.

Nach dem 0:4 gegen Essingen und dem 1:4 in Gmünd will sich Rutesheim mit einem Erfolgserlebnis aus dem Schlammassel ziehen. Denn das waren eindeutig zuviele Gegentreffer. SKV-Trainer Rolf Kramer verlangt nicht umsonst eine solidere Abwehrarbeit. „Wir müssen schauen, dass wir als kompakte Einheit auftreten und dann mal sehen, was uns der Gegner mit Ball anbietet“, sagte Kramer der Leonberger Kreiszeitung. In seiner Defensivkette fehlt Joshua Schneider, der sich eine Schulter-Verletzung zugezogen hat. Nach zwei Niederlagen in Folge sei noch nicht der Punkt gekommen, dass Rutesheim auf Teufel komm raus stürmen müsse, wie Kramer ergänzte. Sicher ist allerdings, dass Rutesheim mit einem Sieg nach Punkten mit Ehingen-Süd gleichziehen kann. Das will der SSV tunlichst verhindern, vor allem vor den eigenen Fans, die auf ein weiteres Hoch ihres SSV hoffen. Sindelfingen (punktleich mit Süd/beide 34) muss nach Wangen, Neckarrems (32 Punkte) spielt heute in Dorfmerkingen.