Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd weiß sich zu wehren

Kirchbierlingen / Roland Flad

Nach dem 2:1-Sieg in Löchgau vor einem Monat hat der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd jetzt mit 3:2 in Neckarrems den zweiten, allerdings erneut knappen Auswärtssieg geholt. Erfreulich für die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler ist, dass sie nach zuletzt mageren Resultaten nicht nur zu alter Torgefährlichkeit zurückgefunden hat, sondern dass sie sich auch ihrer Haut zu erwehren weiß.

Vor allem in der zweiten Halbzeit galt es dem enormen Druck und Pressing des VfB Neckarrems standzuhalten. Und hier macht Bochtler dann aber auch seinen großen Kritikpunkt fest: „Jeder hat wohl gemeint, dass der 3:0-Vorsprung reicht und hat einen Gang zurückgeschaltet. Wir haben uns zu sicher gefühlt.” Solche Nachlässigkeiten kann sich in der Verbandsliga, in der jeder jeden schlagen kann, keine Mannschaft leisten. Mit vereinten Kräften und Glück stemmten sich die Kirchbierlinger gegen das dauernde Anrennen des VfB.

Füreinander da

Gleichwohl zeigten die Gäste auch Positives am Neckar. In der ersten Halbzeit überzeugte Süd sowohl spielerisch als auch kämpferisch. So verstanden es zum Beispiel Filip Sapina und Danjel Sutalo prima, die Bälle zu halten. Und über außen wurden Max Vöhringer und Timo Kästle immer wieder eingebunden. „Erfreulich war, dass wir immer Lösungen gefunden haben”, sagte Bochtler, „alle Spieler waren sehr aufmerksam und alle waren füreinander da und halfen sich gegenseitig.” Das erwartet Bochtler auch nächsten Samstag, wenn Aufsteiger Breuningsweiler (7 Punkte) zum Tabellenfünften (17) in die Pfarrei kommt.

Dilger verletzt sich

Einen etwas schmerzhaften Punktverlust musste dagegen der FV Olympia Laupheim hinnehmen. Das Team von Trainer Hubertus Fundel kam im Duell der Aufsteiger gegen den FC Heiningen nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste erwiesen sich als ebenbürtig. Laupheim ging zwei Mal durch seine Torjäger in Führung. Das 1:0 erzielte Ivan Vargas Müller schon nach sechs Minuten, als er einen Foulelfmeter verwandelte. Andre Kriks glich zwölf Minuten später zum 1:1 aus, aber Simon Dilger sorgte in der 44. Minute für die 2:1-Führung der Blau-Weißen. Es war sein achter Saison-Treffer, aber auch seine letzte Aktion; Dilger wurde in der zweiten Halbzeit wegen einer Oberschenkel-Verletzung durch Patrick Hanisch ersetzt. Dominik Mader glich per Elfmeter für Heiningen aus (55.).

Nächsten Samstag muss der Tabellendritte (19 Punkte) zum Tabellensechsten TSG Tübingen (15).