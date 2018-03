Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd trifft nicht

Roland Flad

Für den SSV Ehingen-Süd hat sich die Partie bei der TSG Tübingen als der befürchtet schwere Gang am Neckar erwiesen. Die Kirchbierlinger unterlagen am Samstagnachmittag mit 0:3 (0:0). Tübingen besaß die klareren Torchancen. „Wir haben ordentlich gespielt, sind aber nicht zum Abschluss gekommen“, analysierte SSV-Trainer Michael Bochtler die Auswärtsniederlage.

Seit Beginn der Winterpause wartet der SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Auch in Tübingen mussten die Kirchbierlinger klein beigeben. Die Unistädter waren nicht nur spielerisch im Vorteil, sie erarbeiteten sich auch die klareren Torchancen und verwerteten sie darüber hinaus auch konsequenter. Süd steckt somit weiter in der Abstiegszone fest.

Bitter für Bochtler war das erste Gegentor, das aus einer klaren Abseitsposition heraus entstanden sei (63.). Ein paar Minuten danach musste Jonas Guggenmoser nach einem Foulspiel an TSG-Flügelstürmer Lars Lack mit der gelb-roten Karte vom Platz; Süd spielte ab der 65. Minute in Unterzahl. In diesen drei Minuten habe sich das Spiel entschieden, sagte Bochtler.

Etwa zehn Minuten später war die Gäste-Abwehr nicht im Bilde; Tobias Dierberger hatte leichtes Spiel, auf 2:0 zu erhöhen. Den Schlusspunkt auf dem Tübinger Kunstrasenfeld setzte Lars Lack in der letzten Minute. Nach einem Rückpass auf Benjamin Gralla vertändelte der Kirchbierlinger Torwart den Ball, Lars Lack sagte dankeschön.

„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, haderte Bochtler. Denn seine Schützlingen hatten durchaus Chancen. Mal gab es kein Durchkommen als Kapitän Michael Turkalj und Philipp Schleker ein Doppelpass-Spiel aufzogen, mal konnte Filip Sapina die Flanke von Daniel Haas nicht verwerten, mal wurden Hannes Pöschl und Timo Barwan abgeblockt, mal strich Pöschls 18-Meter-Schuss nur knapp am Kreuzeck des Tübinger Tors vorbei. Die Gäste trafen einfach nicht, alles lief für Tübingen

In der ersten Halbzeit, die teils von Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt war, hielt SSV-Schlussmann Gralla die Seinen im Spiel, als er in der 10. und 35. Minute jeweils in Eins-zu-Eins-Situationen die Nerven und die Übersicht behielt. Da hätten die Hausherren schon klar führen können. „Wichtig war erst mal, dass wir uns Chancen herausgespielt haben, sagte Tübingens Trainer Michael Frick, und war mit der ersten Hälfte trotz fehlender Tore fast zufriedener als mit der zweiten: „Vor der Halbzeit haben wir besser gespielt als danach und eben nur die Tore nicht gemacht.“

Der SSV Ehingen-Süd muss nach der 0:3-Niederlage in dem Duell der beiden Neulinge auf dem vorletzten Tabellenplatz der Verbandsliga ausharren, während die Neckarstädter den fünften Rang untermauerten.

Die kommenden Gegner des SSV Süd werden nicht leichter. Im Gegenteil. Nächsten Samstag kreuzt der Tabellenvierte aus Ilshofen, der eine 0:2-Heimniederlage gegen Essingen hinnehmen musste, in der Pfarrei auf.