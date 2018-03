Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd meldet sich eindrucksvoll zurück

Von Roland Flad

Die Form-Kurve beim SSV Ehingen-Süd zeigt nach oben; die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler bezwang am Samstag den Tabellenvierten der Fußball-Verbandsliga TSV Ilshofen mit 2:1 (1:1). Der Heimsieg vor etwa 200 Zuschauern war völlig verdient, wenngleich es nach der ersten halben Stunde überhaupt nicht nach einem Erfolgserlebnis der Kirchbierlinger ausgesehen hatte. Süd verbesserte sich nach sechs sieglosen Partien auf den 14. Tabellenrang.

Wer so viel Moral, Leidenschaft, Einsatzwillen, Kampf- und vor allem Teamgeist beweist, der hat den Sieg auch verdient. Dies traf am Samstag eindeutig auf den SSV Ehingen-Süd zu. Der Aufsteiger steckte in der ersten Halbzeit gleich zwei herbe Rückschläge weg, ließ den Kopf jedoch nicht hängen und gab in der Folgezeit mehr und mehr den Ton an.

Erst scheiterte Philipp Schleker mit einem Foulelfmeter an TSV-Torhüter Karel Nowak (15.), dann ging Ilshofen durch Michele Varallo in Führung (27.). „Heute ist jeder für jeden eingesprungen“, zeigte sich Bochtler erleichtert und zufrieden. Im gesamten Team seien alle füreinander da gewesen. Für den SSV-Coach ist der verschossene Elfmeter nicht entscheidend gewesen: „Wir waren auf Augenhöhe, wir waren griffig und giftig von Anfang an.“

Gleichwohl verliefen die ersten zehn, zwölf Minuten ohne nennenswerte Torraumaktionen; das meiste spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab. Erst nach dem Foulelfmeter und dem 1:0 für die Gäste war mehr Musik drin.

Abstimmungsprobleme zwischen SSV-Torhüter Benjamin Gralla und seinen Abwehrleuten nutzte Michele Varallo geschickt aus; der TSV-Angreifer gewann den Zweikampf gegen die SSV-Defensive und stupfte den Ball durch Grallas Beine ins Tor (27.). Die Gäste gingen jetzt zielstrebiger vor; angetrieben von Spielertrainer Ralf Kettemann machte Ilshofen viel Druck über links.

Der Gastgeber kämpfte sich mutig in die Partie zurück und belohnte sich für seinen Offensiv-Drang. Nach einem Eckball reagierte der aufgerückte Stefan Hess am schnellsten und drückte den Ball zum verdienten Ausgleich über die Linie (42.). Mit 1:1 ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Hausherren noch zweikampfstärker und kompakter und ließen Ilshofen nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Schleker nahm Kettemann den Ball im Mittelfeld ab und versuchte es mit einem Fernschuss, Schick und Hannes Pöschl zogen ab, Timo Barwan und Timo Kästle dribbelten sich durch, um nur ein paar Aktionen zu nennen. Barwan nutzte einen TSV-Fehlpass im Mittelfeld, umspielte seinen Gegenspieler und schloss eiskalt zum 2:1 ab (70.). Die Gäste kamen zu keinem Torschuss mehr. Mit dem hoch verdienten Sieg hat sich Süd eindrucksvoll zurückgemeldet. Jetzt hat der SSV zwei Wochen Pause.

SSV Ehingen-Süd - TSV Ilshofen 2:1 (1:1): 0:1 Varallo (27.), 1:1 Hess (42.), 2:1 Barwan (71.). Bes. Vork. Nowak hält FE von Schleker. Ehingen-Süd: Gralla, Sameisla, Hess, Schick (65. Gnandt), Deiss, Schleker, Kästle, Kollmann (76. Akhabue), Barwan, Sapina (89. Sutalo), Pöschl.