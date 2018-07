Ehingen-Süd gewinnt erste Testspiel in Altheim 3:0

rf

Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg hat Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd sein erstes Testspiel beim klassentieferen FV Altheim absolviert. „Ich war in der Summe zufrieden“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler, der insgesamt 22 Akteure eingesetzt hat. Die Tore gestern Abend erzielten Hannes Pöschl, Semir Telalovic und Timo Barwan per Foulelfmeter. Ehingen-Süd ließ vor allem im zweiten Durchgang noch einige gute Tormöglichkeiten aus. Am morgigen Sonntag steht schon das zweite Vorbereitungsspiel an; um 17 Uhr tritt der TSV Buch beim SSV Süd in Kirchbierlingen an.