Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd beim Primus geprüft

Roland Flad

Mit unterschiedlichen Voraussetzungen gehen die SF Dorfmerkingen und der SSV Ehingen-Süd am heutigen Samstag um 15.30 Uhr in das Duell zweier Aufsteiger. Während der Gastgeber an der Tabellenspitze den nächsten Aufstieg anstrebt, kämpft Ehingen-Süd um den Liga-Verbleib. Und, während Süd seit drei Spielen nicht mehr verloren hat, warten die Dorfmerkinger seit fünf Spielen auf den ersten Sieg. In den beiden zurückliegenden Begegnungen kassierte Dorfmerkingen mit dem 0:2 in Essingen und dem 0:3 gegen Normannia Gmünd sogar zwei Niederlagen in Folge.

Ob sich der Tabellenführer heute erneut angeschlagen zeigen wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch vielmehr zu erwarten, dass sich die Mannschaft von Trainer Helmut Dietterle wieder auf ihre Stärken besinnt und vor den eigenen Anhängern einmal mehr ein Glanzstück abliefern will. Zur Winterpause hat es beim Gastgeber keine personellen Veränderungen gegeben. Daniel Nietzer (13 Treffer) und Fabian Weiß (12) sind die gefährlichsten Torjäger der SF Dorfmerkingen.

Michael Bochtler, der Trainer des SSV Ehingen-Süd, warnte eindringlich vor den Sportfreunden Dorfmerkingen, gegen die seine Mannschaft im Hinspiel mit 2:4 verloren hatte. „Obwohl es ein Aufsteiger ist, ist es eine erfahrene und clevere Mannschaft”, sagte Bochtler. Dorfmerkingen besitze eine hohe Qualität, habe regelmäßig gepunktet und stehe nicht umsonst ganz vorne. Die Gäste aus der Pfarrei wollen sich jedoch keineswegs verstecken. Bochtler bangt allerdings um den Einsatz von Jan Deiss, der sich am Dienstag leicht verletzte, es handele sich dabei um eine leichte Zerrung. Deiss ist nicht nur einer der SSV-Torschützen; er ist bei Standardsituationen in der Abwehr wie im Angriff ein wichtiger Faktor. Möglicherweise wird Stefan Hess den Deiss-Posten einnehmen. Offen ließ Bochtler, ob er mit einer Vierer- oder Fünfer-Kette in die Auswärtspartie gehen wird.

Sicher ist, dass auch Daniel Maier, Danjel Sutalo und Noah Gnandt nach ihren Einsätzen beim SSV II am Donnerstagabend in Dettingen mit nach Dorfmerkingen fahren werden. Das Trio sollte in der „Zweiten” Spielpraxis sammeln. Sutalo sorgte gegen Dettingen für den 1:0-Treffer (80.), Maier stellte mit seinem Tor den 2:0-Endstand für den SSV II her (89.).