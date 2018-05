Fußball-Verbandsliga Ehingen-Süd auf dem Weg zu Historischem

Kirchbierlingen / Roland Flad

Für den SSV Ehingen-Süd rückt der Traum vom Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga immer näher; die Sensation, das erste Jahr zu überstehen, wird für den Aufsteiger immer greifbarer: Mit dem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen die SKV Rutesheim hat die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler am Wochenende entsprechend die Weichen selbst gestellt. „Ein Punkt noch”, sagte Bochtler nach der Partie. „Wir wollen es selber klarmachen”, fügte er hinzu, mit Blick auf das letzte Auswärtsspiel der Kirchbierlinger am Samstag beim Tabellenzweiten in Hollenbach.

Große Erleichterung herrschte auf Seiten des SSV Ehingen-Süd, der sich vor 320 Zuschauern und sommerlichen Temperaturen einen so genannten Big Point sicherte. Bis der Dreier jedoch bejubelt werden konnte, mussten Spieler und Anhänger der Kirchbierlinger bis zur 85. Minute warten, als Timo Barwan mit seinem herrlichen Treffer zum 2:0 für die Entscheidung gesorgt hatte. Die 1:0-Führung war schon recht früh Aaron Akhabue gelungen, dem Trainer Bochtler dieses Mal den Vorzug in der Startelf gegeben hatte (9.). „Ich wollte mit zwei Spitzen spielen lassen”, begründete Bochtler Akhabues Nominierung. Er sei unbekümmert und sei dort gestanden, wo er hingehöre.

Der Führungstreffer der Kirchbierlinger fiel just in einer Phase, in der Rutesheim nicht nur mehr vom Spiel, sondern auch die aussichtsreicheren Möglichkeiten hatten. Denn die Gäste versteckten sich keineswegs und kamen zum ersten Eckball (8.). Seffen Herstensteins Kopfball segelte nach einer Flanke von links nur knapp über Grallas Querbalken. Dann inszenierten die Gastgeber ihre erste schnelle und durchdachte Offensiv-Aktion. Timo Barwan schickte Timo Kästle steil über links, während der mitgelaufene Akhabue in der Mitte wartete, Kästles Querpass perfekt verwertete und den Ball flach ins rechte Toreck einschoss. So was nennt man Effektivität.

Mehrere vergebene Chancen

Daran haperte es allerdings in der Folgezeit, denn die Platzherren (Barwan, Philipp Schleker oder Hannes Pöschl) ließen weitere aussichtsreiche Tormöglichkeiten aus. Vor allem Pöschl hatte das 2:0 auf dem Fuß; die Zuschauer riefen schon „Tor”, aber SKV-Torhüter Julian Bär, der noch bester Mann der Rutesheimer war, lenkte die Kugel mit den Fingerspitzen ins Toraus (33.). „In der ersten Halbzeit waren wir nicht wirklich auf dem Platz”, sagte der Rutesheimer Trainer Rolf Kramer. Das hätten wir cleverer rausspielen müssen, meinte Bochtler.

Während Pöschl im zweiten Durchgang die erste Chance besaß, prüfte Tobias Gebbert mit

einem statten Schuss den SSV-Schlussmann Benjamin Gralla. Hüben wie drüben kam es in der Folgezeit zu mehr Strafraum-Aktionen, aber weder Süd noch die SKV konnte sich letztendlich durchsetzen, wobei

Rutesheim dem Ausgleich näher war als Ehingen-Süd dem 2:0. Es schien eine schwere Geburt für den Neuling aus der Pfarrei zu werden. Aber Barwan erlöste schließlich die Einheimischen kurz vor Schluss mit seinem Tor zum 2:0 und machte damit dem Weg frei zu Historischem.