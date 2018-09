Fußball-Bezirksliga Ehingen schon morgen wieder gefordert

Maurice Glienke

Nach dem Derbysieg gegen die SG Altheim am Mittwochabend ist die TSG Ehingen schon am Samstag beim SV Sigmaringen wieder gefordert. Gegen das Tabellenschlusslicht ist ein Sieg fast Pflicht, damit man weiter in der Spitzengruppe dabei bleibt. Beim Erfolg in Altheim zeigte die TSG, mit allen Spielern an Bord, eine tolle Leistung, die auch zum verdienten Sieg reichte. Einzig die Verletzung von Kapitän Marc Steudle, der deswegen schon in der ersten Halbzeit vom Feld musste, dürfte Trainer Roland Schlecker etwas Sorgen bereiten. Im Gegensatz zu den Partien zuvor stand seine Elf sehr sicher und ließ kaum Chancen zu – wenn doch, war Torhüter Philipp Steudle zur Stelle. Das ist auch am Samstag wichtig. Denn die Sigmaringer, die erst drei Treffer auf der Habenseite verbuchen, sind auf schnelle Konter aus.

Für die SG Altheim gilt es bei Aufsteiger TSV Riedlingen nun wieder einen Sieg einzufahren. Denn gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt ist dies besonders wichtig. Beide Teams sind trotz kurzer Zeit in der Liga sehr spielstark und immer für Tore gut. Unter der Woche mussten sie jedoch jeweils eine 0:3-Niederlage hinnehmen und stehen weiter im Mittelfeld der Tabelle. Mit hohem Druck und vielen langen Bällen des Gegners hatte die Altheimer Abwehr in den vergangenen Begegnungen so ihre Probleme. Die Riedlinger Angreifer Felix Schmid und Pasal Schoppenhauer (vier Treffer) verlegen sich nicht nur darauf, sind aber allemal gefährlich.

Der TSG Rottenacker steht eine schwere Aufgabe bevor, denn es geht zum Tabellenführer SV Uttenweiler. Der SVU ist auf bestem Weg vorneweg zu marschieren und dem letztjährigen Meister FC Mengen Konkurrenz in Sachen Dominanz der Liga zu machen. Denn mit 13 erzielten Toren ist das Team von Trainer Michael Wiest sehr effizient in der Verwertung der Möglichkeiten. Bemerkenswerter aber ist, dass seine Elf noch kein einziges Gegentor in ihren sechs Partien hinnehmen musste. Für die TSG Rottenacker wird es schwer werden, bei dieser Form des Gegners etwas zu holen. Doch zuletzt zeigte die TSG große Moral und machte aus einem Rückstand noch zweimal ein Unentschieden. „Wer solch eine Moral zeigt und Einstellung hat, wird auch beim Tabellenführer alles versuchen“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Dabei wird Simon Striebel noch längere Zeit aufgrund eines Bänderrisses ausfallen. Ob Kapitän Philipp Brunner spielen kann, scheint nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung zuletzt fraglich.