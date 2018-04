Fußball-Landesliga Ehingen muss sich steigern

Abstiegskampf pur von Platz elf bis 17

Bei den Nachholspielen in der Fußball-Landesliga hat der SV Weingarten beim SV Kehlen 1:0 gewonnen. Dumitru Sorin sorgte nach etwa einer Stunde für den Siegtreffer. Weingarten (26 Punkte) hat mit dem Dreier die TSG Ehingen (24) wieder in der Tabelle überholt, steht mittlerweile auf Platz elf vor dem FV Ravensburg II (25), SV Mietingen (25), TSG Balingen II (24) und TSV Heimenkirch (24). In einem weiteren Spiel am Mittwoch trennten sich Schlusslicht TSV Eschach (22) und der TSV Straßberg (30) mit einem torlosen Remis. rf