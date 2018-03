Fußball-Landesliga Ehingen kommt nicht vom Fleck

Ehingen / Roland Flad

So wird es nichts aus dem angestrebten Klassenerhalt in der Landesliga: Die TSG Ehingen hat im Duell mit einem Mitabstiegskonkurrenten keinen Befreiungsschlag landen können und bleibt nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den TSV Straßberg Schlusslicht in Staffel IV. Auf dem Kunstrasen am Wenzelstein ließ die Mannschaft von Trainer

Roland Schlecker zu viele Torchancen ungenutzt.

Statt der erhofften und auch möglichen drei Punkte gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Straßberg muss sich die TSG Ehingen mit einem Zähler begnügen. „Bis auf das Ergebnis bin ich zufrieden”, sagte Schlecker, „ein Sieg wäre verdient gewesen.” Aber wie schon im vergangenen Jahr konnten die Ehinger ihre Torchancen auch beim Start 2018 nicht konsequent nutzen. „Wir hatten fünf, sechs klare Möglichkeiten”, haderte Schlecker, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang die Schlagzahl erhöhte. Rückkehrer Julian Guther und Narciso Filho beispielsweise vergaben je zwei Mal aus aussichtsreicher Position; Guther mal allein vor Gäste-Torwart Christopher Kleiner, Filho, als er im Strafraum frei zum Schuss kam.

Nervöse Anfangsphase

Die erste Halbzeit war von Nervosität geprägt, blieb chancenarm mit gleichwertig verteilten Spielanteilen und einem optischen Plus für den TSV. Im zweiten Durchgang fing Ehinger zwar besser an, musste aber früh das 0:1 durch einen Foulelfmeter hinnehmen (52.). „Das war unser eigener Fehler”, sagte Schlecker, „der Rückpass auf den Torhüter war zu kurz, das darf nicht passieren.” Marc-Philipp Kleiner verwandelte zur Gästeführung (52.).

Die Ehinger erholten sich jedoch schnell von diesem Rückschlag und glichen nach zwölf Minuten durch Daniel Topolovac aus. Zu mehr reichte es in dem Aufsteiger-Duell nicht für den Gastgeber.

Die TSG Ehingen muss am kommenden Samstag zum Tabellendritten FV Rot-Weiß Weiler, der am Samstag in Weingarten ebenfalls 1:1 spielte.

TSG Ehingen: Vonnier, Hadamitzky, Schubert (56. Soukup), Post, Mrochen, Cini, Degen, Topolovac (77. Kayhan), Guther, Filho, Gombold (67. Oberdorfer).