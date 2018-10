Fußball-Bezirksliga Ehingen ist Favorit im Derby mit Rottenacker

Maurice Glienke

Im Kellerduell geht es für die SG Altheim zum SV Sigmaringen. Beide Mannschaften stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Doch im Gegensatz zu den Altheimern kann das Team aus der Kreisstadt auf eine kleiner Erfolgsserie von zwei Erfolgen zurückblicken. Am Mittwochabend besiegten sie den Sportfreunde Altshausen mit 3:1 und überholten damit Altheim in der Tabelle.

Die Multikulti-Truppe von Trainer Helmut Ulmer hatte nach dem Umbruch im Sommer eine gewisse Anlaufzeit benötigt, scheint jetzt aber in Fahrt zu kommen. Für die SG Altheim ist es nach dem Fall auf den vorletzten Platz nun Zeit für den zweiten Saisonsieg. Die mangelhafte Chancenverwertung ist derzeit das große Problem für SGA-Coach Joachim Oliveira. Mit erst zehn erzielten Toren ist sein Team das schwächste Offensivteam der Liga, obwohl es sich selbst genügend Möglichkeiten erarbeitet. Immerhin zeigte sein Team in den Heimspielen zeigte gute Leistungen. Kampf und Wille sind da, die es für den Abstiegskampf braucht. „Über diese Arbeit im Spiel müssen wir zu den Erfolgserlebnissen kommen“, forderte Oliveira.

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die TSG Ehingen im Derby zur TSG Rottenacker. An das vorletzte Aufeinandertreffen vor knapp zwei Jahren haben die Ehinger durch den 3:0-Erfolg gute Erinnerungen. Doch von dieser Partie werden auf jeder Seite lediglich noch sechs Akteure dabei sein. Im Rückspiel verspielten die Ehinger (1:1) damals fast die Relegation, kamen aber doch noch auf Rang zwei und stiegen in die Landesliga auf.

Stark in der Fremde

Nun steht das Team von Trainer Roland Schlecker auf Rang fünf in der Tabelle. Neun Punkte sind es Rückstand auf Platz zwei. Zum Glück geht es nun erneut auswärts wieder rund. Denn in der Fremde ist die Schlecker-Elf die erfolgreichste Mannschaft. Mit elf Gegentoren scheint die Defensive sicher zu stehen. Doch aus den Möglichkeiten gilt es, mehr zu machen und nicht nur wie zuletzt gegen den FC Krauchenwies, die Partie zu bestimmen.

Rottenacker steht auf Rang 13 und konnte sich für gute Leistungen nie belohnen. Außer der Partie gegen Neufra zu Beginn der Saison lag man bis zur 90. Minute nie mit mehr als einem Tor im Rückstand. „Es macht sich auch im Kopf bemerkbar, so knapp zu verlieren“, sagte Spielleiter Michael Striebel. Außerdem hat Rottenacker diese Saison das Problem, vom Elfmeterpunkt zu scheitern. Sieben Strafstöße bekamen sie zugesprochen – sechs wurden verschossen. Zuletzt übernahm Spielertrainer Timm Walter die Verantwortung und blieb ebenfalls glücklos. Spielerisch zeigte sich seine Mannschaft nie schlechter als der Gegner. Und so hofft Walter auf eine Überraschung im Derby. „Die Ehinger sind, vor allem derzeit, sicherlich nicht unser Maßstab. Wir wollen aber trotzdem alles versuchen.“