Fußball-Landesliga Ehingen außer Rand und Band

Roland Flad

Einen herben Rückschlag im Kampf um den Liga-Verbleib hat die TSG Ehingen in der Fußball-Landesliga hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor beim FV Ravensburg II mit 1:6 (1:4). „Das war kollektives Versagen“, sagte TSG-Trainer Roland Schlecker. Es sei auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg der Ravensburger gewesen.

Die Ehinger konnten aus der jüngsten Erfolgsserie keinen Rückenwind mit nach Ravensburg nehmen. „Wir waren zu langsam, zu weit weg von den Gegenspielern und haben keinen Zugriff bekommen“, sagte Schlecker. Seine Mannschaft war komplett von der Rolle und besaß eine Konterchance zur 2:1-Führung. Der Angriff lief über Julian Guther, der quer zu Narciso Filho passte; aber Filho vergab. Und dabei waren die Ehinger durch ein FV-Eigentor schnell in Führung gegangen (6.). „Das hat uns keinen Auftrieb gegeben“, sagte Schlecker.

Im Gegenteil: Die Ravensburger drehten nun auf. „Das war Einbahnstraßen-Fußball“, sagte FV-Sportchef Peter Mörth. Das Ergebnis spiegele die Leistung beider Teams wider. Als Doppel-Torschützen traten Felix Bonelli und Felix Schäch für die Ravensburger auf.

„Wir müssen diese Niederlage so schnell wie möglich vergessen“, betonte Schlecker, „es sind noch sieben Spiele.“ Das nächste steht schon am Samstag an, wenn der FV Altheim zum Bezirksderby an die Donau kommt. Die Altheimer gewannen gestern gegen Weingarten mit 2:1, Straßberg überrollte Gastgeber Ochsenhausen 5:0. Die große Überraschung des 28. Spieltages war die 0:1-Niederlage der überlegenen Laupheimer gegen Berg.

FV Ravensburg II - TSG Ehingen 6:1 (4:1), Tore: 0:1 Gbadamassie (ET/6.), 1:1 Schäch (7.), 2:1 Maucher (14.), 3:1 Bonelli (16.), 4:1 Schäch (29.), 5:1 Klawitter (75.), 6:1 Bonelli (77.).

TSG Ehingen: Vonnier, Miller, Hadamitzky (42. James), Mrochen, Schubert, Filho, Cini (24. Köberle), Schulz, Guther, Schmid, Topolovac (83. Hajizade).

Nachholspiele unter der Woche; am heutigen Montag Ostrach - Eschach (19 Uhr). Dienstag: Kehlen - Oberzell (11 Uhr), Balingen II - Heimenkirch (11.30 Uhr). Das Nachholspiel der TSG Ehingen gegen Ostrach findet am 9. Mai statt..