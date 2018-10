Fußball-Kreisliga A Duell in Ringingen

Duell in Ringingen

Sieben Partien stehen am 11. Spieltag der Kreisliga A1 auf dem Programm. Dabei messen sich Griesingen (8.) und Betzenweiler (5.) bereits am heutigen Samstag um 17 Uhr. Beide Mannschaften konnten zuletzt einen Sieg bejubeln. Der 3:2-Erfolg der SGG bei Schelklingen-Hausen war ein Arbeitssieg und beweist, dass sich die Moral der Mannschaft verbessert hat.

Der Fokus am Sonntag ist nach Ringingen gerichtet. Im Verfolgerduell empfängt der SVR als Dritter den Tabellenzweiten Schelklingen-Hausen. Die Heim-Elf von Thorsten Seeger konnte den Ausrutscher gegen Oberdischingen mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg in Dürmentingen wieder wett machen.

Jetzt gilt es daheim zu punkten

Jetzt gilt es auch auf heimischen Platz wieder zu überzeugen. Fehlen wird bei den Gastgebern Jan Braunsteffer, der rot-gesperrt ist. Auffällig bei beiden Teams: Die bisher erzielten Tore verteilen sich auf mehrere Schützen.

Beim SVR treffen überwiegend Florian Stöferle, Daniel Kress und Raphael Müller ins Schwarze. Beim FVH präsentieren sich David Höffner, Luca Schleiblinger, Michael Heinrich und Patrick Rauffer zielsicher.

Die SF Donaurieden zeigten beim 4:0 in Oberdischingen eine exzellente Chancenverwertung. Außerdem war Verlass auf Torhüter Tim-Christopher Jäger, der seinen Kasten sauber hielt. Die Gäste aus Dürmentingen dürften es den SFD aber nicht so leicht machen, zum Torerfolg zu kommen. Beim 2:3 gegen Ringingen schrammten die Gäste nur knapp am Punkt vorbei.

Schelklingen/Alb hatte ein spielfreies Wochenende und konnte Kraft sammeln für die anstehende Aufgabe bei Ertingen/Binzwangen, das für seine unangenehme Spielweise bekannt ist. Bei Alb ist zurzeit Verlass auf Torjäger Ralf Lang, der bereits sechs Mal einnetzte. Ertingen konnte nur eines der letzten vier Spiele gewinnen.

Tabellenführer SG Öpfingen präsentiert sich zurzeit nicht nur offensiv in bestechender Form, sondern auch defensiv. 3:0, 2:0, 3:0 - die Null steht seit drei Spielen. Das freut besonders SGÖ-Torwart Steffen Lehmann, der seit exakt einem Monat nicht mehr hinter sich greifen musste. Bei der SGM Daugendorf/Zwiefalten möchte der Ligaprimus erneut zu Null spielen und auch schon der Herbstmeisterschaft näher kommen.

„Das ist natürlich eine schwere Aufgabe, besonders, da sie jetzt den ersten Sieg geholt haben“, blickt Rißtissens Trainer Christian Möbius auf die anstehende Auswärtspartie bei Türkgücü Ehingen. Der TSV verbesserte sich seit dem Trainerwechsel kontinuirlich. Spielertrainer Moustafa Tzafer scheint die richtigen Worte und das richtige Konzept gefunden zu haben.

Das Derby zwischen dem VfL Munderkingen und den Sportfreunden Kirchen kann - sofern es kein Unentschieden gibt - für eine der beiden Mannschaften die Trendwende zum Positiven sein. Denn beide bekleckerten sich zuletzt nicht mit Ruhm und kassierten Niederlagen. Das soll sich am Sonntag ändern.