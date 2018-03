Fußball-Bezirksliga Drei Unentschieden auf einen Schlag

mgl

Die TSG Rottenacker holte beim SV Hohentengen ein 1:1, hatte dabei aber einige Rückschläge zu verkraften. Ins Spiel startete das Team von Trainer Timm Walter offensiv sehr gut. Rottenacker hatte die Gastgeber im Griff und zeigte seine gesamte spielerische Klasse. Folgerichtig ging die TSG dann auch mit 1:0 in Führung (12.). Nach einer Flanke von Michael Lämmle stand Torjäger Kevin Wehle im Strafraum völlig frei und nutzte das zum Führungstreffer. Dann gab es die erste Hiobsbotschaft: Matthias Burgmaier musste nach einem harten Zweikampf mit einer schweren Verletzung vom Feld. Doch damit nicht genug. Burgmaier war kaum vom Feld, da knallte Daniel Betz mit einem Gegner mit Wucht am Kopf zusammen. Der TSG-Spieler musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus. Das brachte die Gäste völlig aus dem Konzept. In einer starken Drangphase hielt Torhüter Patrick Brunner sein Team im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SVH offensiv weiter Druck zu machen. Nach einem Foul von Philipp Brunner gab es einen Elfmeter (56.), den Kai Riemensperger zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Danach war der Spielfluss dahin und beide Teams kamen zu keinen größeren Möglichkeiten mehr. „Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis, mit dem wir leben können“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider.

Mit einem 0:0 im Heimspiel musste sich die SG Altheim gegen Tabellenschlusslicht FV Bad Saulgau begnügen. Altheims Trainer Joachim Oliveira war nach der Partie nicht zufrieden. „Es gilt noch einiges zu verbessern. Man hat aber beiden Mannschaften angemerkt, dass sie gerade erst aus der Winterpause gekommen sind“. Fehler auf beiden Seiten fast im Minutentakt. Immer wieder, auch bedingt durch den Rasen, wechselte der Ballbesitz. Zu guten Chancen kamen beide kaum. Es fehlte aber nicht nur an Effizienz, sondern auch an den spielerischen Mitteln. „Im letzten Drittel hat uns das wirklich gefehlt, so konnten wir kaum gefährlich werden“, bemängelte SGA-Coach Oliveira.

Ebenfalls nur zu einem 0:0 reichte es dem FV Schelklingen-Hausen auf eigenem Platz gegen den FC Laiz. Die Partie war sehr zerfahren. Nur wenig wollte den beiden Teams gelingen. In der ersten Halbzeit standen die Abwehrreihen gut. Aus der Pause kamen die Gäste aus Laiz energischer. Am Ende machte Schelklingen-Hausen mehr Druck, aber Tore blieben Fehlanzeige.