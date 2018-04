Fußball-Kreisligen B Die Spitzenteams bleiben weiter souverän

mgl

An der Spitze der Kreisliga B1 stehen punktgleich weiterhin die SF Donaurieden und der TSV Rißtissen. Der Vorsprung auf die Verfolger wird nun immer größer, denn den Kampf mit den beiden Top-Teams scheint keiner so recht aufnehmen zu wollen.

Das liegt aber auch daran, dass die beiden sich mehr als souverän zeigen. Weiterhin fahren beide hohe Siege gegen die unteren Teams ein und lassen keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende aufsteigen will. Die Donauriedener gewannen mit 6:0 gegen den Tabellenletzten BSV Ennahofen. Mit sechs verschiedenen Torschützen zeigte der Spitzenreiter dabei auch seine Ausgeglichenheit in der starken Offensive. Verfolger TSV Rißtissen bezwang den SV Niederhofen souverän mit 4:0 und ließ in dieser Partie nichts anbrennen.

Die SG Ersingen liegt auf Platz drei und war ebenfalls sehr treffsicher. Beim 6:0-Erfolg über den FV Schelklingen-Hausen II war es wie ein Befreiungsschlag für die Schwarz-Gelben. Nicht genug vom Toreschießen bekommen konnte der KSC Ehingen, der die dezimierte Mannschaft der SG Altheim II zweistellig mit 10:0 besiegte. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe dem KSC der erste Treffer gelang. Dann schoss sich der KSC aber warm und kam in der Schlussphase im Minutentakt zu Torerfolgen. Der SSV Ehingen-Süd II hat auch das Rückrunden-Duell gegen die TSG Ehingen II für sich entschieden. Mit 3:0 behielt das Team von Trainer Alexander Thurner die Oberhand in der Fremde. Die Verfolger der Spitzengruppe mussten dagegen Rückschläge hinnehmen. Die SG Dettingen holte nur ein 1:1 gegen den SV Granheim. Der FC Schmiechtal und der TSV Allmendingen trennten sich 2:2, ein Ergebnis das beiden nach oben nicht weiter hilft.

Lauterach überrascht

In der Kreisliga B2 überraschte der SC Lauterach mit seinem 1:0-Erfolg über den SV Unterstadion. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Wolfgang Vollmayer für den Gastgeber. Der FC Marchtal ist mit seinem 3:0-Heimsieg gegen den FV Neufra II ins obere Drittel gerückt und zeigt sich nach der Winterpause verbessert. Für eine gute Leistung konnte sich die TSG Rottenacker II nicht belohnen, auf eigenem Platz gab es einen knappe 2:3-Niederlage gegen den SV Uttenweiler II. Der SV Herbertshofen bezwang auswärts die SG Dettingen verdient mit 4:2 und hat seine Durststrecke in Auswärtspartien nun beendet.

Im Derby blieb der SSV Emerkingen gegen den VfL Munderkingen II völlig souverän und hatte keinerlei Mühe mit dem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. Der 6:0-Auswärtserfolg ging auch in dieser Höhe völlig in Ordnung für die Gäste des SSV.