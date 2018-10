Frauenfußball Die Hoffnung stirbt zuletzt

Munderkingen / Maurice Glienke

Auf den ersten Saisonsieg wartet der VfL Munderkingen in der Landesliga immer noch sehnsüchtig. Dass sich etwas nach diesem Spieltag für das Tabellenschlusslicht ändert, ist aber kaum zu erwarten. Unmölich ist es aber nicht! Die Mannschaft von Trainer Manuel Saile erwartet am Samstag den souveränen Landesliga-Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg, der noch ohne Punktverlust ist.

Für Munderkingen steht bisher erst ein erzieltes Tor auf dem Konto, was deutlich zu wenig ist für den angestrebten Klassenerhalt. „Nach vorne fehlt einfach die Durchschlagskraft“, sagte Saile und ergänzte: „Uns fehlen aber auch fünf offensive Stammspielerinnen, die das ändern könnten“.

Ähnlich erging es auch dem SV Granheim bisher. Jedoch gelang Trainer Steffen Kemedinger und seiner Mannschaft zuletzt der erste Erfolg nach dem Abstieg. Das ist bislang aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Im Heimspiel gegen den SV Sulmetingen wollen die Granheimerinnen nachlegen, um sich von den Abstiegsplätzen zu befreien. Die Gäste warten mit Torjägerin Julia Hartmann auf (sieben Tore), die bislang mehr als die Hälfte aller Treffer ihres Teams erzielt hat.

Die SG Altheim erwartet den FV Bad Saulgau. Vor vier Jahren waren beide noch Kontrahenten in der Bezirksliga, nun stehen sie sich zwei Klassen höher gegenüber. Bei jedem Titel zogen die Frauen aus der Kurstadt den Altheimerinnen nach. Von Bezirkspokalsieg bis zur Regionenliga. Nach der Meisterschaft der SGA im vergangenen Jahr gelang auch Bad Saulgau der Aufstieg über die Relegation. Über die Jahre und Spiele hinweg entwickelte sich nicht nur eine kleine Rivalität, sondern auch eine Freundschaft zwischen den beiden Teams. Die wird über die 90 Minuten am Sonntag ausgeblendet.

Tore für Griesingen

Erst einen Sieg auf dem Konto hat die SG Griesingen in der Regionenliga und steht auf dem drittletzten Platz. Zum Glück aus Sicht der SGG gibt es in dieser Spielzeit nur einen direkten Absteiger, womit der derzeitige Platz zum Klassenerhalt reichen würde. Doch das ist Trainer Alexander Knapp zu wenig. Er peilt einen Platz weiter oben an. Im Heimspiel gegen den TV Derendingen II soll deshalb ein Erfolg her. Doch für die schwächste Offensive der Liga wird dies kein leichtes Unterfangen, denn die Gäste sind immerhin seit vier Partien ungeschlagen.

Nach dem der SV Granheim II durch die Spielabsage der vergangenen Woche ohne Einsatz war, geht es nun gegen Mitkonkurrent SV Sigmaringen in der Bezirksliga um die ersten drei Punkte der Saison. Denn beide Mannschaften warten noch auf das erste Erfolgserlebnis.Die SG Öpfingen empfängt die punktgleiche FV Weithart. Für beide wäre es wichtig einen Erfolg zu feiern, um auch sich von der Abstiegszone zu entfernen.

Zum Topspiel in der Kreisliga kommt es zwischen dem FC Inzigkofen und der SGM Ennahofen/Altheim II. Im Duell zwischen der besten Offensive (Gäste) und der besten Defensive (Gastgeber) wird ein enges Spiel erwartet. Zum Tabellennachbar Langenenslingen geht es für die drittplatzierte SGM Munderkingen/Unterstadion, die weiterhin größere Personalprobleme plagt.