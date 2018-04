Fußball-Landesliga Die Ehinger Aufholjagd geht munter weiter

Roland Flad

Landesliga-Aufsteiger TSG Ehingen hat den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Am Samstag überraschten die Schützlinge von Trainer Roland Schlecker den VfB Friedrichshafen und siegten vor etwa 100 Zuschauern mit 2:1 (0:0). Bei noch mehr Cleverness bei der Chancenverwertung hätte Ehingen auch 3:1 oder 4:1 gewinnen können.

Den besseren Start im Stadion hatten jedoch die Gäste vom Bodensee, die vom Anpfiff an ihre spielerischen Qualitäten aufblitzen ließen. Es folgte Eckball auf Eckball, aber die TSG-Abwehr hielt Stand. Damir Mirkovic, David Schmitz und Daniel di Leo beispielsweise waren nicht entschlossen genug. Ein erstes Ehinger Lebenszeichen kam nach einer halben Stunde, aber Julian Guther und Narciso Filho trugen einen kläglichen Konter vor. Es war jedoch so etwas wie ein Signal der Hausherren, die fortan spielbestimmender agierten. Filho eroberte von Michael Metzler den Ball, aber statt selbst zu schießen, gab er die Kugel an Valentin Gombold weiter, dessen Schuss abgeblockt wurde (37.). Danach traf Filho das Lattendreieck (38.). Mirkovic vergab wenig später seine zweite Chance; sein Schuss ging wieder knapp übers TSG-Tor (43.). Kurz vor der Pause musste Metzler per Grätsche gegen Filho klären. „In der ersten Halbzeit hatten wir die klareren Torchancen“, sagte Schlecker. Giovanni Rizzo, der Interimstrainer des VfB, war bedient. „In den ersten 20, 25 Minuten müssen wir das Spiel entscheiden, wir hatten 70 Prozent Ballbesitz“, polterte er nach dem Schlusspfiff. Da war Ehingen mit einem blauen Auge davon gekommen.

Rizzo hatte sich sein Debüt anders vorgestellt. Erst recht, nachdem die TSG mit einer anderen Körpersprache aus der Kabine gekommen war. Gombold gewann ein Kopfball-Duell in der VfB-Hälfte und bediente Filho, der auf und davon ging und ins lange Toreck zur 1:0-Führung einschoss (49.). Es folgten weitere Hochkaräter der TSG, aber Gombold vergab zweimal aus bester Lage (51., 53.).

Während die Ehinger bissiger und lauffreudiger auftraten, fehlte beim VfB Bewegung und Antrieb nach vorne. Gleichwohl kam Nicolai Weissenbacher zu einer Chance, sein Scharfschuss ging aber links am Pfosten vorbei (56.). Vier Minuten später behielt Gombold dann doch die Übersicht, als er vom Elfmeterpunkt mit einem trockenen Schuss unter die Latte zum 2:0 abstaubte (60.). Ehingen hatte mit einem Blitzstart die behäbig wirkenden Häfler überrascht und deren Räume genutzt.

Mirkovic kam dann doch noch zu einem Treffer. Nach einem Freistoß von links rauschte er von rechts in den Strafraum und vollendete (80.). Danach bahnte sich eine turbulente Schlussphase an, nachdem Weissenbacher nach einem Revanchefoul an Maximilian Schulz die rote Karte sah (86.) und Amin Gebhard Mrochen von hinten in die Beine fuhr (87.). Während der VfB von allen guten Geistern verlassen war, vergab die TSG noch zwei ganz dicke Torchancen. Die Ehinger Aufholjagd kann weitergehen, nächsten Samstag beim FV Ravensburg II.