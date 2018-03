Frauenfußball Die Aufgaben werden nicht leichter

Maurice Glienke

Die Aufgaben für den SV Granheim in der Verbandsliga werden nicht leichter. Denn nach nur einem Punkt aus zwei Partien nach der Winterpause empfängt das Team von Trainer Steffen Kemedinger den Tabellendritten FV Nürtingen. Über lange Zeit der Hinrunde stand die spielstarke Mannschaft auf Platz eins. In der Fremde jedoch patzten die Nürtingerinnen schon dreimal. Das könnte die Chance für Trainer Kemedinger und seine Mädels sein. Trotzdem dürfte es für das Team von der Alb schwer werden, denn es erzielte bislang lediglich zehn Treffer.

In der Landesliga empfängt der VfL Munderkingen den VfL Herrenberg und will mit dem zweiten Saisonsieg im Kampf um den Klassenerhalt dabei bleiben. Über weite Strecken war es jüngst beim 2:2 in Sulmetingen eine gute Partie des VfL. Das muss nun aber bestätigt werden. Doch der letztjährige Meister der Regionenliga Staffel 4 steht überraschend auf Rang drei der Tabelle. VfL-Trainer Christian Zittrell kann wieder auf seine Spielführerin Verena Schrode zurückgreifen, die zuletzt ihr Comeback nach mehr als einem halben Jahr Verletzungspause gab. Trotzdem plagen die Munderkinger Personalsorgen.

Die SG Griesingen musste lange auf den Start in der Regionenliga warten. Zum Heimspiel empfängt die Mannschaft von Trainer Alexander Knapp den TSV Ofterdingen. Der setzte vor zwei Wochen ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt, als er den Tabellensechsten SV Oberndorf mit 7:1 nach Hause schickte. So sind die Griesingerinnen also gewarnt, auch wenn der Gegner seine Stärke eher auf eigenem Platz hat.

Einiges besser machen will die SG Altheim als zuletzt gegen den FC Römerstein. In die Partie beim SKV Eningen/Achalm geht der Tabellenzweite aber als klarer Favorit. Wollen die Altheimer die Chance auf den Aufstieg wahren, muss ein Sieg auf dem nicht einfach zu bespielenden Kunstrasen der Reutlinger Vorstädter her.

Die SG Öpfingen ist beim Tabellenschlusslicht der Bezirksliga, SV Sigmaringen, zu Gast und will mit einer guten Leistung weg von den Abstiegsrängen bleiben. Auf den Tabellenvorletzten SV Granheim II, bei dem Abteilungsleiter Reinhold Osswald das Traineramt übernommen hat, kommt mit Spitzenreiter SC Blönried eine große Herausforderung zu. Die SGM Munderkingen/Unterstadion erwartet den auswärtsstarken SV Unlingen im Donaustadion zum ersten Heimspiel seit längerer Zeit.

In der Kreisliga geht es für den BSV Ennahofen gegen die SGM Alb-Lauchert. Der SG Dettingen winkt mit einem Sieg über Schlusslicht SV Langenenslingen die Tabellenspitze.