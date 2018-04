Fußball-Verbandsliga Dickes Brett für SSV Süd beim Primus

Roland Flad

Nach drei Begegnungen ohne Niederlage hat es den SSV Ehingen-Süd am Samstag beim Verbandsliga-Tabellenführer erwischt. Und wie. Mit einer 0:6 (0:4)-Niederlage bei den SF Dorfmerkingen im Gepäck mussten die Kirchbierlinger die Heimfahrt antreten. Der SSV Süd sitzt somit weiter in der Verbandsliga-Abstiegszone fest.

In Dorfmerkingen ging es ratz-fatz; SSV-Trainer Michael Bochtler hatte nicht umsonst vor einer abgeklärten und cleveren Heimmannschaft gewarnt. Es war noch keine halbe Stunde vorbei, da führte der Gastgeber vor etwa 250 Zuschauern schon mit 4:0. Das erinnert irgendwie an die Partie in Pfullingen, als Süd nach 18 Minuten 0:4 hinten lag und am Ende 3:7 verlor.

In Dorfmerkingen standen die Gäste von Beginn an auf verlorenem Posten.“Wir haben viele Dinge, die sonst gut gelaufen sind, falsch gemacht“, sagte Bochtler. Am meisten ärgerte er sich darüber, dass seine Mannschaft drei Mal denselben Fehler machte und die gegnerischen Angreifer durch die Schnittstellen marschieren ließ. Ruck-zuck stand 2:0 für die Sportfreunde (5., 15.) und mit einem Doppelschlag sogte das Team von Trainer Helmut Dietterle für den beruhigenden 4:0-Vorsprung (23., 25.). Die Gästespieler, die zehn Meter höher als sonst standen, wie Bochtler sagte, haben es Dorfmerkingen somit leicht gemacht.

Dazu zählte der SSV-Coach weitere Unzulänglichkeiten auf: Bälle gingen ins Aus, waren zu lang oder wurden dem Gegner in die Füße gespiel. „So ein Auftritt darf uns nicht passieren“, war Bochtler richtig sauer.

Seine Mannschaft besaß in der ersten Halbzeit „so gut wie keine Torchance“. Auch im zweiten Durchgang hat wenig gepasst beim SSV. Anders der Tabellenführer, der mit seinem zweiten Doppelschlag das halbe Dutzend voll machte (57., 58.). Fabian Weiß (2) und Daniel Nietzer (1) erhöhten ihr Torjäger-Konto auf jeweils 14 Einschüsse.

Bochtler wechselte zwar vier Akteure ein, aber auch sie konnten die Wende nicht herbeiführen. Erst in den letzten zehn Minuten, als Dorfmerkingen einen Gang runter geschalten hatte, konnten Timo Barwan, Hannes Pöschl, Filip Sapina und Timo Kästle ansatzweise ihre Gefährlichkeit andeuten. „Es passte ins Bild“, sagte Bochtler zu der gelb-roten Karte, die Fabian Sameisla wegen Foulspiels am Schluss noch bekam (89.).

Für die Kirchbierlinger gilt es nun, das dicke Dorfmerkinger Brett so schnell wie möglich zu verarbeiten, denn nächsten Samstag kommt im Kampf um den Klassenverbleib der VfL Sindelfingen, der Essingen mit 4:1 nach Hause schickte.