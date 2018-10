Fußball-Kreisliga B1 Dettingen erwartet die TSG-Reserve

Maurice Glienke

In der Fußball-Kreisliga B1 führt die SG Ersingen dank konstanter Leistungen und dem „Dreier“ zuletzt im Spitzenspiel weiter die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an (18 Zähler). Das Gastspiel beim SV Herbertshofen dürfte jedoch schwierig werden.

Auch ganz passabel läuft es für die SG Dettingen. Die schob sich vor bis auf Rang zwei und verbuchte diese Saison bislang nur eine Niederlage. „Mit unserem neuen Trainer kam auch ein kleiner Umbruch im Kader. Aber, dass es so gut läuft, hätten wir nicht erwartet“, sagte Abteilungsleiter Patrick Dangel. Doch gegen die TSG Ehingen II am Sonntag scheint es nicht leicht zu werden, stellten die Mannschaft doch am vergangenen Spieltag ihr können mit einem 6:0-Sieg gegen Herbertshofen unter Beweis. Die TSG-Reserve hat Lust auf das Duell: „Dettingen ist eine starke Mannschaft, aber mit der Leistung meiner Jungs zuletzt sehe ich auch dort Chancen für uns“, meinte TSG II-Trainer Younis Mohsen.

Bereits heute erwartet der KSC Ehingen den SC Lauterach zum Heimspiel. Beide Teams feierten in der vergangenen Woche einen Erfolg und wollen weiter die positive Serie fortsetzen. Für Lauterach war es gar der erste Sieg in dieser Spielzeit. In Torlaune zeigte sich der KSC, der Niederhofen gleich fünf Treffer einschenkte.

Eine schwere Aufgabe gibt es für die SG Altheim II zu Hause gegen den FC Schmiechtal. Die nur dünn besetzte Mannschaft von Trainer Holger Hartmann machte gegen die Spitzenteams bisher keinen guten Eindruck. An das vergangene Heimspiel erinnert man sich jedoch gerne zurück, als man mit 4:0 den SVNiederhofen heimschickte. Der FC Schmiechtal war lange in allen Wettbewerben ohne Niederlage, kassierte aber nach dem 2:3 gegen die SG Dettingen unter der Woche im Pokal noch eine herbe Niederlage: Mit 2:7 verloren die Schmiechener gegen Bezirksligist Rottenacker. Zum Gemeinde-Derby kommt es zwischen dem TSV Allmendingen und dem SV Niederhofen. Dabei ist der Tabellenvierte und frühere Verbandsligist klarer Favorit gegen das Schlusslicht aus dem größten Ortsteil. Mit derzeit drei Zählern Rückstand auf die Spitze will der TSV weiter Schritt halten und einen Pflichtsieg einfahren.

Der SSV Ehingen-Süd II verlor nicht nur die Spitzenposition, sondern erlitt auch das Aus im Bezirkspokal. Derzeit kann Spielertrainer Grigorios Poursanidis kaum auf Spieler der ersten Mannschaft zurückgreifen – Torjäger Samuel Kollmann ist aber weiterhin dabei. Gegen Granheim soll es auf eigenem Platz einen Erfolg geben, um Verfolger zu bleiben.