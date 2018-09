Derby in Obermarchtal

mgl

In der Kreisliga B2 erwartet der SSV Emerkingen die SGM Oggelshausen zum Heimspiel. Die einzige Niederlage für den SSV gab es gegen Spitzenreiter Bussen. Der SV Unterstadion erwartet die Spvgg Pflummern-Friedingen und will an den Sieg gegen Oggelshausen zuletzt anknüpfen. Im Spitzenspiel empfängt der FC Marchtal die SF Bussen zum Duell der noch ungeschlagenen Mannschaften. Die Gäste sind mit vier Siegen und einem Remis derzeit an der Tabellenspitze. Die Marchtaler legten einen sehr guten Start hin.