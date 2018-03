Fußball-Bezirksliga Derby beim Dritten Rottenacker

Maurice Glienke

Um die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga zu holen, will die SG Altheim in der Partie am Samstag beim FC Laiz punkten. Die Laizer stecken als Tabellen-13. viel tiefer in der Abstiegszone und werden wie schon beim Remis gegen den FV Schelklingen-Hausen alles versuchen, um sich dort zu befreien. Die Altheimer jedoch, aktuell Tabellenachte, wollen ihre Stärken ausspielen und weiter auswärts eine gute

Bilanz aufweisen.

Doch dafür gilt es die Fehler zu minimieren, die dem Team um Trainer Joachim Oliveira unterliefen. Auch in der Offensive stellte der Coach noch Mängel fest, an denen es zu Arbeiten gilt. „Wir werden in den kommenden Wochen versuchen, den Torabschluss zu verbessern und Automatismen in unser Spiel zu bekommen, um Chancen zu erarbeiten“, sagte Oliveira. Ihm geht es vor allem darum, seine Spieler auf die neue Situation einzustellen und weiter den Fokus zu behalten. „Wir wollen jeden Spieler besser und zu einem guten Bezirksligaspieler machen“, meinte der Altheimer Coach.

Mit dem 0:0 vor Wochenfrist konnten die Altheimer gut leben, auch wenn sie in einer der wenigen Partien als Favorit galten. Tabellarisch gilt das auch für das kommende Spiel und das obwohl die Altheimer als Aufsteiger erstmals im Bezirksoberhaus spielen und die Laizer als Bezirksliga-Urgestein schon die elfte Spielzeit in Folge dabei sind.

Keinen guten Start aus der Winterpause hatten die TSG Rottenacker und der FV Schelklingen-Hausen, die im Derby am Sonntag aufeinander treffen. Rottenacker hatte nach Verletzungen schwer zu kämpfen, holte aber dennoch ein 1:1-Unentschieden in Hohentengen. Die technisch starke Mannschaft hatte einzig nach dem Gegentreffer ein wenig zu kämpfen. Doch die Defensive um Patrick und Philipp Brunner zeigte sich in solider Verfassung. Dazu erzielte Stürmer Kevin Wehle seinen elften Saisontreffer. Das hatten dem jungen Stürmer der vor der Saison aus der Kreisliga B vom SSV Ehingen-Süd II kam, nicht viele zugetraut. Auch im Derby will Trainer Timm Walter mit seiner Mannschaft die starke Heimbilanz wahren. Bisher holte die TSG 19 Punkte aus den acht Partien auf dem eigenen, kleinen Platz.

Jens Kannemann, Trainer des FV Schelklingen-Hausen, war mit dem Punktgewinn gegen Konkurrent FC Laiz zufrieden. So wurde der Abstand auf die Abstiegsränge weiter gewhart. Sechs Punkte Vorsprung bei drei weniger absolvierten Partien sind für die Schelklinger ein kleines Polster – aber noch ausbaufähig. Weitere Punkte sollen in der kommenden Partie her. Dabei erhofft sich und fordert Trainer Kannemann eine bessere Leistung als in den meisten Auswärtspartien der Hinrunde.