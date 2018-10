Fußball-Bezirkspokal Den Liga-Frust los werden

Helen Weible

Heute und am Tag der Deutschen Einheit buhlen die hiesigen Fußball-Teams um den Einzug ins Viertelfinale des Bezirkspokals. Noch dabei sind zwei Mannschaften aus der Bezirksliga, zwei aus der Kreisliga A1 und zwei aus der Kreisliga B1.

Am ausgeruhtesten geht wahrscheinlich A-Ligist SG Öpfingen in diesen Wettbewerb. Nach einem spielfreien Wochenende hat der Tabellenführer heute (19 Uhr) auch noch eine vermeintlich leichte Aufgabe zu lösen. Gastgeber ist der klassentiefere SSV Ehingen-Süd II. Die Verbandsliga-Reserve gehört aber zu den Spitzenteams der Einser-B-Staffel. Nur Spitzenreiter SG Ersingen war am Wochenende einen Tick abgezockter als Süd II und siegte knapp mit 3:2. Dennoch hat die Kirchbierlinger Elf mit 29 Toren klar die Nase vorn, was eine treffsichere Offensive angeht.

B-Ligist als Favorit?

Das zweite Spiel heute (19 Uhr) findet im Schmiechtal statt. Hier ist Bezirksligist TSG Rottenacker zu Gast. Eigentlich sollte der klassenhöhere die Favoritenrolle einnehmen. Angesichts der dürftigen Ergebnisse in der Liga traut man der Mannschaft von Spielertrainer Timm Walter aber alles zu. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen; gegen Krauchenwies scheiterte das Team gar mit 2:5. Die eigene hohe Fehlerquote ist das große Problem.

Nur so ist der frühe Rückstand der TSG zu erklären. Doch klar ist für den TSG-Pressewart Uwe Schneider: „Wer schon so weit im Wettbewerb ist, will auch noch in die nächste Runde!“ Die Schmiechtäler verbuchten bereits fünf Siege und mischen in der Kreisliga B1 oben mit. Die Außenseiterrolle passt hier nicht! Darum ist Rottenacker auf der Hut. „Schmiechtal spielt eine sehr gute Saison. Sie sind nicht zu unterschätzen, vor allem nicht im Heimspiel“, geht Schneider von einer umkämpften Pokalpartie aus.

Von den sechs Begegnungen am Mittwoch interessiert natürlich am meisten das Duell Munderkingen gegen Altheim (mit Anpfiff um 15 Uhr). Im Prinzip kann man sagen, der wankelmütige A-Ligist erwartet den kriselnden Bezirksligisten. Ein klarer Favorit lässt sich nicht ausmachen. Denn Munderkingen verlor zuletzt überraschend deutlich mit 1:4 in Dürmentingen und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder. Wohin der Weg geht, ist unklar. Und die SGA steht bekannterweise mit erst einem Sieg aus sieben Spielen am Ende des Klassements. Auch am Sonntag unterlag das Team von Trainer Joachim Oliveira, aber beim 0:1 so, dass man nicht meckern konnte. „Die Leistung gegen Neufra war gut. Jetzt wollen wir auch ins Viertelfinale im Pokal“, ist für Oliveira klar, dass man sich morgen keine Blöße geben will. Seine Strategie: „Wir werden rotieren und den Spielern Einsatzzeit geben, die zuletzt nicht in der Startelf waren“, erklärt der Coach. Na dann: Man darf gespannt sein.