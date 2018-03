Fußball Das Vorjahresduell im Hinterkopf

Maurice Glienke

Zum Topduell der Fußball-Kreisliga B2 erwartet der Tabellendritte SV Unterstadion den Spitzenreiter SGM Daugendorf/Zwiefalten. Nicht nur die derzeitige Tabellensituation bringt einige Brisanz mit in die Partie. Auch die Konstellation der vergangenen Saison dürfte noch im Hinterkopf sein, schließlich zog dort der SVU mit einem Sieg am kommenden Gegner noch vorbei auf Platz zwei und damit in die Relegation ein.

Punkte am Tabellenende sind zu erwarten, wenn der FV Neufra II den VfL Munderkingen II empfängt. Mit erst 14 erzielten Treffern zeigten die beiden Teams bisher deutlich, was der Grund für die schwache Platzierung. Mit einem Sieg könnte das VfL-Team die rote Laterne weiter reichen.

Als klarer Favorit geht der SV Uttenweiler II gegen den SC Lauterach in die Partie. Mit dreimal so viel Punkten wie der SCL auf der Habenseite geht es für Uttenweiler um den Aufstieg, während Lauterach lediglich auf gute Partien mit besserer Leistung als noch zu Saisonbeginn hofft.

Dem Favoriten SSV Emerkingen ein Beinstellen will die starke SG Dettingen II. Der stärkste Angriff der Liga mit 48 Treffern – allein Toptorjäger Julian Hauler hat 19 mal getroffen – wird da aber etwas dagegen setzen wollen. Bemerkenswert: Es treffen die beiden einzigen Mannschaften ohne Platzverweis in der Saison aufeinander.

Der SV Herbersthofen will gegen Tabellennachbar SV Unlingen seine Heimbilanz aufbessern. Erst zwei Erfolge gab es für Spielertrainer Dennis Gogeißl und sein Team auf dem heimischen Platz. Doch gegen die auswärtsstarken Unlinger ist dies keine leichte Aufgabe.

Beim heimstarken SV Eintracht Seekirch will der FC Marchtal punkten. Dadurch will Trainer Goran Grgic mit seinem Team weiter im oberen Drittel der Tabelle bleiben.