Fußball-Bezirksliga Das Glück erarbeiten

Von Maurice Glienke

Im Derby zum Ende des vergangenen Jahres gab es eine bittere 0:5-Pleite für die SG Altheim in Rottenacker und damit die erste hohe Niederlage in der Bezirksliga. „Dieses Spiel war sehr lehrreich für uns, wir konnten daraus viel mitnehmen. Aber jetzt wollen wir alles daran setzen, um uns besser zu präsentieren“, erklärt Altheims Trainer Joachim Oliveira. Seine Mannschaft ist seit sieben Partien ohne Sieg. Deshalb gilt es so schnell wie möglich Punkte einzufahren, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu kommen.

Gegen kampfstarke Teams sei es enorm schwierig für seine in dieser Liga noch unerfahrenen Spieler, so Oliveira. Dazu sind einige Akteure weiterhin verletzt und befinden sich im Aufbautraining. Der Aufsteiger hat enorme Probleme bei schwierigen Platzverhältnissen sein sicheres Kombinationsspiel aufzuziehen. „Meine Jungs müssen lernen auch mal unkonventionell zu spielen und sich das Glück erarbeiten“, sagte Oliveira. Wenn es mal nicht läuft, wie zuletzt beim 1:3 in Laiz, „dann ist es eine neue Erfahrung und vor allem eine Kopfsache für die Spieler“. Der Altheimer Trainer ist optimistisch, dass am Samstag gespielt werden kann. Der Platzwart der SG Altheim hat trotz widriger Bedingungen beste Arbeit geleistet, um für das Derby einen guten Untergrund zu bereiten.

Das sollte auch der TSG Rottenacker entgegenkommen, denn das Team von Trainer Timm Walter gilt als eines der spielstärksten in der Bezirksliga. „Technisch hat sich die Mannschaft im Laufe der Saison noch weiter entwickelt“, sagte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Dadurch hat sich die TSG im oberen Drittel festgesetzt. Aus eigener Kraft ist sogar Platz zwei, der zur Relegation berechtigt, noch machbar.

Das jedoch ist überhaupt nicht das Ziel der TSG. Eine solch konstante Saison wie die bisherige gab es in der Bezirksliga schon lange nicht. Seit sechs Spielen ist Timm Walter mit seiner Mannschaft ungeschlagen und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. In der Winterpause wurde gut gearbeitet. Ob seinem Team jedoch die Pause von zwei Wochen eher genutzt oder geschadet hat wird sich zeigen, denn der Gastgeber war in den beiden Wochen im Einsatz. Bei nur 16 Kilometern Entfernung hoffen die Altheimer Verantwortlichen im ersten Bezirksliga-Heimderby der Vereinsgeschichte auf einige Zuschauer.

Der FV Schelklingen-Hausen erwartet den SV Sigmaringen auf dem Platz in Hausen. Dabei ist aber weiterhin fraglich, ob bei den derzeitigen Bedingungen gespielt werden kann. Während die Gäste des SVS schon 18 Partien absolvieren durften, standen Trainer Jens Kannemann und seine Schelklinger lediglich 14 Mal auf dem Platz. So verzerrt sich das Bild der Tabelle sehr stark. In diesen vielen Spielen konnten die Sigmaringer bisher aber auf fremdem Platz so gar nicht überzeugen. Erst neun Punkte sind mager für den derzeit Sechstplatzierten der Tabelle. Für das Heimteam gilt es mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu entwickeln als zuletzt.