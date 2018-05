Fußball Das Auf und Ab geht weiter

Ehingen/Kirchbierlingen / Helen Weible und Patrick Huss

Ein Spiel, dass man lieber schnell vergisst beim SSV Ehingen-Süd, ereignete sich am Wochenende in Schwäbisch Hall. Die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler ließ wichtige und fast sicher geglaubte Punkte für den Klassenerhalt in der Verbandsliga mit 0:2 (0:0) beim dezidierten Absteiger liegen. Fehlanzeige dabei der ausgezeichnete Fußball, den die Bochtler-Elf bislang in der Rückrunde gezeigt hatte. Bitter zudem die nicht ganz unumstrittene Rote Karte in der Nachspielzeit für Stefan Hess. Der Abwehrakteur wird dem Team im Saisonendspurt (gegen Rutesheim, in Hollenbach, gegen Pfullingen) wohl mindestens ein Spiel fehlen. Mit 34 Punkten steht Süd auf dem elften und damit letzten Platz vor der Abstiegszone. Wenn es in der Endabrechnung 39 Punkte sein sollen, dann darf ein solcher Faux-pas nicht mehr passieren.

Torefestival in Albstadt

Ob das die geschundenen Nerven Bochtlers besänftigt? Ehingens Mitaufsteiger und kommender Gegner SKV Rutesheim sah beim 0:4 gegen Essingen um deren Neu-Coach Michael Hoskins auch nicht besonders gut aus und büßte einen Rang (31 Zähler) ein. Auf den Relegationsplatz hievte sich Neckarrems dank eines 2:1-Sieges daheim gegen Pfullingen. Abseits der Abstiegsschlacht waren die Zuschauer in Albstadt gut unterhalten. Beim 7:3-Sieg polierte Liga-Toptorschütze Pietro Fiorenza seine Bilanz mit drei Treffern auf 20 Saisontore auf. Das 1:0 gelang ihm vier Minuten nach Anpfiff, eine zwischenzeitliche 2:1-Führung der Tübinger glich Fiorenza aus und als alles schon klar war, markierte er das 6:3 (77.).

Was waren das denn für Ergebnisse am vergangenen Spieltag in der Landesliga Staffel 4? 7:0, 2:0, 5:0, 5:0, 3:0, 2:0, 3:0 und 1:0. Acht Mal in neun Spielen zu Null, das kommt selten vor. Während an der Spitze die Verhältnisse geregelt sind und Tabellenführer Olympia Laupheim nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen ein tapferes Ostrach weiter auf Meisterkurs ist, deutet sich im Kampf um den Klassenerhalt ein äußerst spannendes Saisonfinale an. Und mittendrin befindet sich die TSG Ehingen, die beim 3:0 gegen Eschach wichtige Punkte sammelte. Es war zwar nicht alles Gold, was glänzte im Ehinger Spiel, aber zwei Erkenntnisse dürfte Trainer Roland Schlecker hinzu gewonnen haben.

TSG hält Druck stand

Zum einen hat man junge und gute Ersatzspieler auf der Bank, die, wie sich am Samstag zeigte, in die Bresche springen können, wenn Not am Mann ist. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von den drei Offensivspielern Julian Guther, Raphael Ulrich und Narciso Filho konnten sich Kristof Majewski und Marc Steudle beweisen. Neben Majewski hat Schlecker mit Robin Köberle noch eine weitere Alternative. Und Marc Steudle ist selbst ohne regelmäßiges Training eine echte Verstärkung. Die zweite Erkenntnis: Ehingen hielt dem Druck stand. Sowohl dem Druck, gewinnen zu müssen, als auch dem Druck, nach der frühen 1:0-Führung nicht den Ausgleich zu kassieren. Einige unnötige Ballverluste im Mittelfeld und ungenaue Pässe monierte Schlecker nach der Partie jedoch zu recht.

Neben den Ehingern fuhr auch Weingarten Big Points gegen einen direkten Konkurrenten ein. Mit 5:0 wurde Heimenkirch bezwungen, der nächste Gegner der TSG. Der SVW machte mit vier Treffern im zweiten Spielabschnitt alles klar.